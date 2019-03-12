Почему пропагандисты РФ гибридно убеждают всех в антироссийскости Порошенко

С одной стороны, мы регулярно говорим о сложности информационного противостояния с РФ. И это верно. Россия действительно построила идеальную систему "глобальной пропаганды" и активно влияет на национальные информационные рынки разными фейками, манипуляциями и даже мощными техническими внедрениями. Она все превращает в грязь, стараясь доказать, что чёрное и кровавое - это правильно.

Гибридная информационная война, идущая по многим направлениям и заставляющая откровенно паниковать европейцев и американцев. Мы признаем также, что РФ хорошо работает с информацией, точно понимает причинно-следственные связи, собирает много конфидента и профессионально вводит в заблуждение оппонентов, формируя иные реальности. Мы постоянно говорим, что нам явно не хватает ресурсов, чтобы противостоять столь циничной и тщательно продуманной глобальной пропаганде и что она тонко влияет на нас.

И вдруг, когда для россиян открывается потрясающее "окно возможностей" в Украине для влияния на наш ключевой выбор, они добровольно отказываются от своих пропагандистских навыков и превращаются в тупиц. Лихо. Очевидно ведь, что россияне прекрасно знают наше отношение к ним. И потому понимают главное: все, что они будут хвалить в своих медиа - точно убивает нашу поддержку. И это ведь весьма просто для понимания. И наоборот: то, что они ругают, оскорбляют, обвиняют - молниеносно получает поддержку и сочувствие у нас. Да, это странно и несколько примитивно. Но так, увы, работает массовое сознание - прямолинейно и... вполне предсказуемо.

Читайте такжеКак Зеленский вынуждает миньонов Порошенко ходить в мокрых штанахИ вот, обладая этим простым знанием, профессионально работая везде над искривлением реальности, в своей ключевой битве они превращаются в идиотов. Т.е. массово, откровенно и тупо так начинают хвалить якобы своих фаворитов на наших выборах, зная, что это играет им в минус. Ничего не смущает?

Ещё раз. Русские отлично знают правила гибридности в придуманной и запущенной ими войне. Сами эти правила сочинили. Чтобы в главной драке нарушить их к чертям собачим и явно все сделать наоборот. Прекрасно понимают они и другое: что если они оголтело ругают того или иного кандидата, то существенная часть нашего общества искренне так будет считать - "ну да, раз русские его ругают, то может быть он действительно проукраинский, а кругом только агенты, ему мешающие".

Так вот. Разве не глупо все это выглядит? Русские, полагая только Петра Алексеевича своим единственным врагом, делают гибридно все, что убедить нас в его антироссийскости и тем самым обязательно сохранить ещё на пять лет?..

Ага, анекдоты, конечно, иногда становятся жизнью, но не настолько же. И те же русские, зная, что твоё позитивное слово в их адрес тут же выжжет им рейтинг, не просто хвалят этих кандидатов, но буквально заливают их тоннами отборной лести. Чтобы что? Чтобы убить их шансы? Ладно. Если кто-то ещё не понял. Шизофрения всегда так забавно выглядит. Здесь чёрное - это чёрное, а здесь оно уже белое.