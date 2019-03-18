Как Коболев заработает на очередной транш "маме в Америке"

Нафтогаз

Давайте немного вспомним математику. Поскольку глава НАК считает, что цена 8550 за тыс кубометров это на сегодня предел и очень дорого и нужно убрать государство из ценообразования цен на газ, то проведем перспективный анализ.

Итак, среднестатистическое домохозяйство в Украине потребляет в год 2500 кубометров природного газа. При сохранении цены в 8550 получаем следующий пример:

2500 х 8.55 = 21375 гривен.

То есть в среднее домохозяйство до 1 апреля следующего года заплатит эту сумму за потребленный газ.

Теперь креативное ценоообразование от Коболева. Дело в том, что потребление газа происходит неравномерно. Большая часть из среднестатистических 2500 потребляется с октября по апрель. То есть 2000 кубов тратится на отопление. И еще 500 на приготовление пищи.

Читайте такжеВ Киеве с 1 мая резко повысят тарифы на электроэнергию и теплоПодвох от Нафтогаза заключается в том, что на отопительный сезон приходится так называемый высокий сезон цен на европейском рынке. То есть, обещанные 8300 или даже 8000 так называемых рыночных цен на газ в теплое время года, легко превратятся в 14000-15000 гривен, начиная с октября 2019 года.

Теперь снова математика.

Низкий сезон : 500 х 8 = 4000

Высокий сезон : 2000 х 14 = 28000

Итого : 32000 гривен.

Разница между кабминовским и рыночным вариантом - 7000 гривен или 300 долларов с каждого домохозяйства.

В масштабе страны, где 7,5 млн. домохозяйств используют газ для отопления и приготовления пищи:

7,5 х 300 = 1,5 млрд долларов США.

И большая часть этой суммы станет прибылью Нафтогаза. Следите за руками. НАК в "низком сезоне" купит необходимые на зиму объемы газа и закачает в хранилища по цене 8000 грн/тыс кубометров. А зимой продаст нам с вами по 15000 грн/тыс кубометров, слезно уверяя, что такова конъюнктура рынка.

Вот откуда пойдут премии и бонусы для очередного транша на "поддержку мамы в Америке".

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