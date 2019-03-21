Как Зеленский тихонько преодолевает шоколадное бездорожье

Владимир Зеленский / пресс-служба Владимира Зеленского

Несомненно, Владимиру Зеленскому лучше пока молчать. И не впадать в серьёзные анализы. И ещё больше смеяться, троллить, стебать. И совсем не вступать ни в какие дискуссии с оппонентами. Бессмысленно. Потому что его ключевой оппонент - это армия экзальтированных сектантов.

А повестка нынешних выборов - совсем не дискуссия о смыслах, но только о размере лжи. И уж точно ему лучше не светить всех этих странных персонажей в качестве своей будущей управленческой команды. Безразлично, кто и почему окажется потом в его команде. На марше решим.

Читайте такжеПочему украинцам по душе "веселый танк" ЗеленскийТем более, что из уже заявленных персонажей до реальной пахоты дойдут единицы. По простой причине - многие из них лучшие специалисты по "болтологии", переходящие из одного лагеря в другой только ради "поговорить". А когда начинается та самая пахота, быстро сникают и грустят.

Так вот, Зеленский изумительно, безупречно, мастерски играет на протесте. Молча, жёстко, интригующе и без малейших шансов для Петра Алексеевича. И этого вполне достаточно. Потому что его задача - демонстративное наказание и разрушение нынешнего блестящего оруэлловского "Скотного двора", с такой любовью выпестованного ближайшим окружением Петра Порошенко.

Впрочем, с другой стороны, вообще не играют никакой роли фэйлы, ляпы, факапы Владимира Александровича. Это никому не интересно. Просто по умолчанию именно он надел "гусеничные траки" и тихонько так начинает преодолевать шоколадное бездорожье.

Функция Зеленского - зеркало, в котором гипертрофированными мазками отражается абсурдная сущность системы Петра Алексеевича. Все эти надутые апломбом бездельники в депутатско-министерских статусах, которые чешут и чешут дикое вранье. "Верну, запущу, обеспечу, построю". А по сторонам этого вечно обещающего золотые горы gov-фронтмэна стоят такие себе выдающиеся "бюджетные крысы" с резко расширенными хватательно-жевательными рефлексами.

Читайте такжеКак Зеленский вынуждает миньонов Порошенко ходить в мокрых штанахУвы, Владимир Зеленский - это не про иной формат государства. Но только про обязательный и показательный слом государства нынешнего, которое по нашему недомыслию построила группа странных парней для небольшой такой резервации. Процентов для 10-15 дремучих бездельников, которые вечно ищут "внутреннего врага". Тех, кто мешает им наслаждаться средневековым Мракобесием. Эти 12-15% настоящих сторонников Порошенко на самом деле люто ненавидят современную цивилизацию, все эти глобальные миры, а потому очень хотят изолировать и спрятать страну в глухой глуши. Ну чтобы так: глобальный мир даёт нам денег, а мы здесь друг друга обворовываем.

Зеленский - как ни парадоксально - единственный, кто может в деталях показать нутро этой абсурдной "системы Петра Алексеевича". Потому что он не будет всерьёз с ней дискутировать. В отличие от прочих кандидатов, действительно слишком серьёзно спорящих с нынешним "печерским цирком". Всему своё время и место. И роль Зеленского - только разрушение этого самого Скотного двора.