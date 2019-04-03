Как 31 марта украинцы вынесли Порошенко вердикт

Петр Порошенко / УНИАН

Сейчас в экспертной среде, среди политологов, социологов и журналистов идет активное обсуждение того, что же произошло 31 марта? Что это было? Кто выиграл, а кто проиграл на этих выборах?

Давайте спокойно и сознательно упростим сложную политическую ситуацию, до интересов Украины и интересов ее основных игроков.

Историческая миссия Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского в этой избирательной кампании - освободить Украину от Петра Порошенко и его клана. Вот и все. Тимошенко свою часть работы сделала. Теперь очередь за Зеленским. Конечно, Тимошенко более подготовлена к роли президента, чем Зеленский, но сейчас главное избавиться от Порошенко, как условие движения Украины вперед.

Читайте такжеПочему проигрыш Порошенко во втором туре неизбеженНо если Порошенко, используя свои рычаги фальсификации и подкупа, скандально "победит" во втором туре, тем хуже для него, ибо легитимность такой победы будет минимальной, так как он отказался выполнить "народный вердикт" - уйти из власти. А это значит не только потерю уважения и доверия населения, но и рост радикальных ненасильственных форм протеста против такого президента, презираемого страной и международным сообществом.

Кроме того, такое "антинародное поведение" упрямого политика означает принципиальное отсутствие диалога между властью и народом. Народ свое мнение высказал, а политик к нему не прислушался. Если политик упорно хочет любой ценой сохранить свою власть, то граждане имеет право не повиноваться приказам такого политика. В свою очередь, для удержания власти, полученной нечестным, несправедливым путем, Порошенко придется переходить от методов лжи, раскола, подкупа и манипулирования к прямым методам принуждения, давления, шантажу и репрессиям. Этого требует логика формирования любого электорального авторитаризма и режима личной власти.

Читайте такжеКак Порошенко выставил украинцев идиотами, или Главная ошибка Петра Алексеевича на выборах-2019А Зеленский - это "черная метка" украинцев, которые презирают и не хотят видеть Порошенко президентом, не более. Зеленский как политик, пока, не альтернатива Порошенко, а средство избавления от Порошенко. Избиратели воспользовались выборами, как предлогом для выражения своего недовольства Порошенко как президента. Не будет Зеленского – появятся новые политики, ибо в обществе есть запрос на смену власти.

А осенью в Верховную Раду и под парламент придут другие, более радикальные политики, которые уже не будут церемонится с Порошенко, ибо его формальное переизбрание не будет иметь политической цены, ни для граждан Украины, ни для новых парламентариев. И все начнется сначала.

Так, что Порошенко зря так сильно цепляется за власть.