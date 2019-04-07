Лицемерие Порошенко и мина замедленного действия для Зеленского

Мустафа Найем

журналист, народный депутат Украины VIII созыва

7 апреля 2019, 08:29

Тема войны на выборах-2019 - ключевая.

Порошенко Зеленский
Порошенко Зеленский / УНИАН

И о войне. Петр Порошенко активно навязывает Владимиру Зеленскому противостояние "Я или Путин", "Украина против России". Скажу честно, меня тоже тревожат невнятные высказывания "слуги народа" о Донбассе и Крыме.

Но если Зеленский загадочно молчит, Порошенко опровергает свою проукраинскую риторику своими же реальными действиями. Потому что нельзя держать всех за идиотов, вести патриотическую кампанию и при этом публично опираться на мэров-сепаратистов, под руководством которых убивают и калечат активистов. И совсем издевательски звучит лермонтовское "прощай, немытая Россия", если во время кампании твоими главными рупорами были телеканалы почти родственника Владимира Путина.

Читайте такжеПолитическая война Порошенко и Зеленского затянется на годыЧто касается Владимира Зеленского, тема войны и России в его кампании - это мина замедленного действия. В случае президентства она обязательно встанет ребром и ему лучше сейчас дать четкие ответы. Потому что на данный момент, не считая хохм и общих слов, у нас недостаточно информации о настоящем видении Владимира Зеленского российско-украинских отношений.

Об этой стороне кандидата приходится судить только косвенно, по сериалам и выступлениям Квартала 95, где все украинское выставлено в образе провинциального рагулизма, над которым посмеиваются правильные русскоговорящие герои. Это эпос колонии, а не страны, переживающей национально-освободительную войну. И герои этого эпоса — типичные представители старого поколения, страдающие комплексом неполноценности перед московской метрополией.

Осторожность в высказываниях кандидата во время кампании понятна и приемлема. Во всем, кроме войны.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский выборы-2019 Мустафа Найем
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