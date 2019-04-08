Откуда взялся миф о том, что на дебатах Порошенко победит?

Петр Порошенко / сайт президента

Не знаю, откуда взялся миф о том, что на дебатах Порошенко будет выглядеть лучше Зеленского.

Так вышло, что за последние полтора года мне приходилось дебатировать с нардепами, министрами, журналистами и спикерами, принадлежащими Порошенко на роли говорящих голов.

Никакой специальной подготовки, да вообще никакой подготовки у меня нет, тем не менее, все они впечатления не произвели.

Монологи, это да, читают на твердую тройку.

А дебаты - гав, гав, гав, Кремль, гав, гав, война, гав, гав, предатели, гав, гав, пятая колонна, гав, гав, регионалы. Всё, повторить по кругу бесконечно, сверху присыпать безвизом.

Читайте такжеПорошенко vs Зеленский: состоятся ли дебаты и кто в них победитПрекрасно, если кого то обидел, на мой взгляд, этот набор тез может произвести впечатление только на идиота.

Кстати, об идиотах.

Нужно быть идиотом, чтобы вестись на вранье Порошенко, когда он говорит, что что то там понял, сделал выводы из критики и тд.

Потому что параллельно, синхронно, Волох заявляет совсем другие вещи. Верьте Волоху, раскаяние Петра Алексеевича не стоит ломаного гроша.

Знаете, я к Зеленскому равнодушен абсолютно.

Но когда слышу и вижу то, что несут сторонники Порошенко, Владимир начинает мне нравится.