Дебаты с Порошенко для Зеленского могут стать катастрофой

Порошенко Зеленский дебаты на НСК / Главред

Дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским могут и не состоятся.

Сразу после того, как Порошенко согласился на стадион, у Зеленского появились новые требования. Например, чтобы модератором была Юлия Тимошенко. Думаю, что следующим шагом Зеленский, как в сериале "Слуга народа", предложит прийти кандидатам на дебаты голыми.

Сейчас в штабе шоумэна ищут отговорки, чтобы показать, что отказалась другая сторона, а не они сами.

Стадион – это не формат дебатов, а формат дискуссии-агитации. И штабам кандидатов придется договориться между собой и оплатить аренду и трансляцию на телеканалах.

Хотя такое шоу может дать только обратный отсчет для обоих кандидатов. К примеру, сторонники Зеленского будут воспринимать реакцию публики. Мы будем слышать не оппонентов, а стадион. Это будет конкурс плакатов, растяжек и тому подобного.

От шоу-формата выигрывает Зеленский. Но, если распределить одинаковое количество билетов между сторонниками одного и другого кандидата, рассадят их в разных секторах, а дискуссия состоится в режиме жесткой тишины и с короткими ответами и вопросами, то в такой ситуации, мне кажется, Зеленский жестко проиграет. И тогда непонятно – зачем вбухивать такое количество денег на Олимпийский, если то же самое можно сделать на Общественном, где в режиме тишины люди смогут посмотреть встречу по телевизору.

Читайте такжеДипломат рассказал, чего ждать от дебатов Зеленского и ПорошенкоДебаты, которые должны состоятся согласно закону о выборах, являются обязательными. И общественное вещание их не может не организовать. И если не придет один из кандидатов, то все время отдается одному претенденту. То есть, если, к примеру, Зеленский не придет, дискуссии не будет, а все эфирное время будет говорить Петр Порошенко. Его избирателям это добавит уверенности в правильном выборе. Однако в таком случае выступление проигнорируют как сторонники Зеленского, так и те, кого не устраивают оба кандидата. А если состоятся реальные дебаты, их будут смотреть все.

Поскольку же встреча запланирована на пятницу, накануне дня тишины, использовать дополнительную раскрутку и влияния на избирателя в духе "ваш кандидат не пришел" не удастся. До "дня тишины" останется буквально несколько часов.

Я знаю, как поведет себя на дебатах Петр Порошенко. А что касается Зеленского, то он не выходит ни в один прямой эфир. Думаю, что он просто не сможет говорить.

Читайте такжеБаттл на НСК: Порошенко будет убедительней, но его не будут слушатьПолагаю, это психологический фактор, когда человек оказался не на своем месте. Он медийный человек, не боится камер. Но дискуссия, ответы без суфлера и заученного текста, для него - катастрофа. Есть разница в хождении по тротуарной бровке и прогулке по карнизу здания. Также когда есть страховка в виде поручня. Ноги все равно подкашиваются, наступает паника, страх высоты.

Я не знаю, каким Зеленский будет президентом в случае победы, но не представляю, как он будет вести переговоры, проводить встречи с главами других государств или выступать на конференциях.

Мне его жаль.

И себя жаль, ведь я живу в этой стране.