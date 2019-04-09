Еще раз о смоленской трагедии

Олег Коршунов

Заслуженный штурман-испытатель СССР

9 апреля 2019, 10:05

В Смоленской катастрофе нет никакой конспирологии, а непосредственными виновниками катастрофы являются экипаж самолёта и члены группы руководства полётами.

Смоленск, авария, Польша, президент

В канун очередной годовщины одной из наиболее резонансных авиакатастроф, в которой 10 апреля 2010 года на аэродроме Смоленска  погибло высшее руководство Польши во главе с Президентом, мировые СМИ снова возбудились, обсуждая разнообразные версии причин крушения польского борта №1.

И тут, как водится, по законам детективного жанра, на первом месте так понравившаяся публике версия, не так давно зародившаяся в недрах очередной польской комиссии по расследованию, о подрыве самолёта за несколько секунд до приземления. Версия, которая базируется, якобы, на результатах анализа обломков воздушного судна, на которых были обнаружены следы взрывчатого вещества. Причём, без ссылки на то, каким образом были добыты эти обломки – ведь польская сторона до сих пор жалуется, что РФ так и не возвратила ей останки разбившегося самолёта.

Читайте такжеХватит "гнать пургу" о смоленской катастрофеСреди целого полчища псевдоэкпертов и лжеаналитиков, вбрасывающих свои домыслы, выделяется (Украина может гордиться) некто Григорий Омельченко – милицейский генерал и Народный депутат нескольких созывов. Невзыскательные телеканалы время от времени с удовольствием приглашают Омельченко, чтобы в очередной раз насладиться бредом этого сивого мерина – самого крупного "специалиста" в области расследования авиационных происшествий. В связи с этим позволю себе сослаться на мой материал под названием "Хватит гнать пургу о смоленской катастрофе", который Главред опубликовал ещё в декабре 2017 года:

"…Бравый генерал, ссылаясь на свою осведомлённость, не жалел красок, описывая леденящие душу подробности подготовки и осуществления многоходовой операции по уничтожению российскими спецслужбами находящихся в обречённом Ту-154 поляков, а затем уничтожение самих уничтожителей. В арсенале его доказательств фигурируют: высокочастотная электромагнитная пушка "Ника", которая вывела из строя бортовую компьютерную начинку заходящего на посадку самолёта; искусственно созданный с помощью аэрозолей туман в районе аэродрома; каким-то чудесным образом оказавшаяся на борту бомба, разорвавшая самолёт на куски в назначенный Владимиром Путиным момент, наблюдавшим за происходящим онлайн из Кремля; и ещё куча других "неопровержимых" фактов. Голливуд в этом противостоянии с господином Омельченко отдыхает, а Джеймс Бонд вместе с "Крепким орешком" Брюсом Уиллисом, нервно курят в сторонке, завидуя, что им не нашлось места в самом крутом боевике всех времён и народов. Я не буду пересказывать всю эту пространную галиматью, скажу только, что нормальному человеку такое прийти в голову просто не могло, разве что для написания умопомрачительного сценария а-ля "Апокалипсис".

А ещё в ноябре 2016 года Главредом были опубликованы результаты моего расследования "Авиакатастрофа в Смоленске. Очевидное и невероятное", где я, опираясь на материалы комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Транскрипцию переговоров на стартово-командном пункте (СКП) аэродрома "Смоленск-Северный", путём анализа многочисленных фактов доказал, что в этой трагедии нет никакой конспирологии, а непосредственными виновниками катастрофы являются экипаж самолёта и  члены группы руководства полётами (ГРП) аэродрома, в полной мере проявившими непрофессионализм и преступное разгильдяйство.

Олег Коршунов, заслуженный штурман-испытатель СССР (стаж на лётной работе 40 лет, общий налёт 16 тысяч часов)

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Олег Коршунов смоленская катастрофа
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