Переизбранный Порошенко станет Путиным-2 с украинской маскировкой

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

18 апреля 2019, 09:46

Зеленский еще только может оказаться политической ошибкой, а Порошенко уже сейчас оказался плохим и опасным для Украины президентом.

Порошенко Зеленский дебаты на НСК
Порошенко Зеленский дебаты на НСК / Главред

У меня нет никаких иллюзий относительно Владимира Зеленского как политика и президента. Это пока лишь острый "народный инструмент" борьбы украинских избирателей против жадного, лживого и циничного президента-олигарха Петра Порошенко, который потратил все время не на реформы и благосостояние народа, а на личное обогащение и создание пирамиды элитной коррупции в стране. 

Зеленский, наверняка, не сделает нас счастливыми, но он избавит нас от угрозы национальной безопасности – бывшего президента Порошенко, который за пять лет непомерно сконцентрировал в своих руках огромную власть, собственность и манипулирует народом как хочет. 

Поэтому выборы в пользу Зеленского - это легальный, ненасильственный способ освобождения Украины от Порошенко, который все время обманывал, стравливал и "разводил" украинцев. 

Зеленский еще только МОЖЕТ оказаться политической ошибкой большинства украинских избирателей, а Порошенко УЖЕ сейчас оказался плохим и опасным для Украины президентом. К тому же, как показали эти выборы, он оказался мощным циником и наглым шантажистом.

Читайте такжеМоскве не стоит открывать шампанское в случае победы ЗеленскогоОн открыто угрожает Украине: либо я - Порошенко, либо Путин. А если Порошенко переизберется, то он будет еще и всем мстить за то, что украинцы пытались вырваться из-под его господства и демагогии. Презираемый, униженный, разоблаченный Порошенко будет опираться только на силу и принуждение. Весь свой богатый политический опыт и бойцовские качества Порошенко направляет на эксплуатацию народа и подавление его воли. Со слабым президентом Зеленским еще можно будет бороться, а с переизбранным Порошенко уже нельзя - это будет Путин-2 с украинской маскировкой. Поэтому мне не жалко президента Украины Порошенко.

Нас отучили бороться за свое будущее. Зато приучили бояться будущего. Приучили терпеть и выживать, и жить только настоящим. Это неправильно. За эти пять лет Порошенко цинично приучил нас мысли, что реформы выгодна лишь власти и кучке коррупционеров, а не народу. Теперь мы боимся любых изменений в стране. Именно этого и хочет Путин для Украины - вечная нищета и прозябание рядом с Россией.

Украинские политики, на примере Януковича и Порошенко должны научиться нести ответственность за свое циничное поведение и обман народа. Регулярная смена власти, на всех этажах, должна стать нормой и правилом украинской политики. Поэтому Порошенко должен уйти сейчас, а не завтра или в следующий раз. Не надо брать плохой пример с России, где несменяемость режима личной власти Путина является единственным достижением и гордостью России за последние 20 лет.

Читайте такжеКак "дебаты" Порошенко на Олимпийском обернулись позоромА если Зеленский будет плохим президентом, станет повторять путь Порошенко или Януковича, то мы не будем ждать пять лет, а вместе будем его критиковать, исправлять и бороться, а не попрекать друг друга в неудачном голосовании и терпеть. Например, через акции протеста или досрочный президентские выборы и т.д., пока ситуация не изменится к лучшему. Или конституционным путем "облегчим" пост президента, чтобы он не был таким тяжелым и соблазнительным для политиков.

Украинцы должны научиться контролировать или давить на "заблудившуюся" власть. Ибо, как показала 25 летняя история Независимости, любая украинская власть автоматически начинает наглеть, "садиться на шею" народу, как, например, это произошло при мрачном президенте-зеке Януковиче или жизнерадостном президенте-олигархе Порошенко. Иначе зачем вообще демократия, выборы и политика в Украине? Не надо бояться и гадать, надо действовать.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Виктор Небоженко выборы-2019
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