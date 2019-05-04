Украине придется жить ближайшее десятилетие с неразрешимими проблемами

Виталий Портников

Публицист, журналист

4 мая 2019, 10:29

Но это не означает, что у нее нет выхода.

конфликт донбасс
Украинский президент, в отличие от российского, не может закончить войну / Reuters

Советники нового президента Украины Владимира Зеленского говорят о необходимости сохранения "Нормандского формата" как важном условии восстановления территориальной целостности страны и достижения мира на Донбассе

Это и есть то, что называется преемственностью внешней политики, причём преемственностью объективной, которая не зависит от смены президентов или правительств. И это то, чего не хочет понимать большинство украинских граждан, все ещё живущих в Советском Союзе.

Постсоветское мышление - это не только патернализм, нежелание брать на себя ответственность и нелепое ожидание чуда. Это ещё и попытка перенести на собственное правительство возможности руководителей СССР. Но даже руководство России - это не руководство СССР. А Украина - и вовсе не наследница империи, она наследница одной из ее колоний.

Украинский президент не может закончить войну. Вот президент России - может, хотя и ему с каждым днём это сделать будет все труднее. А президент Украины может либо защищаться, либо капитулировать. Но поскольку значительная часть украинского общества выступает против капитуляции, никакого выбора у него нет.

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"Нормандский формат" не является никаким компромиссом, но отражает совпадение интересов сторон. Он нужен нам просто потому, что другого механизма сохранения санкций против России не существует. А нам нужно сохранение санкций и ослабление России, потому что ее усиление означает потерю нами новых территорий и даже крах государства.

Он нужен Кремлю потому что позволяет сохранить контроль над оккупированными территориями и рассчитывать, что этот контроль в будущем позволит расширить зону оккупации или добиться федерализации Украины.

Он нужен Западу потому что помогает демонстрировать заинтересованность в урегулировании конфликта, поддерживать Украину и сохранять коммуникацию с Россией.

Но, как и каждый такой формат совпадения интересов, он одновременно не выгоден всем участникам.

Запад платит демонстрацией беспомощности и сохранением очага потенциального конфликта, даже войны на границах Евросоюза.

Россия расплачивается сохранениям санкций и постепенной деградацией своей экономики и государственности.

Украина расплачивается продолжением конфликта, жертвами на линии разграничения, невозможностью восстановления территориальной целостности. И ещё отсутствием полноценной государственной границы. А это означает - сохранением и расцветом контрабанды. А расцвет контрабанды - это сохранение масштабной коррупции, которую нельзя победить, пока нет границы и есть контрабанда. А расцвет коррупции - это дальнейшее расслоение общества.

Поэтому не стоит обманывать самих себя - война, коррупция и бедность останутся главными проблемами страны в ближайшее десятилетие. Но это не означает, что у Украины нет выхода. Наши главные союзники - терпение, время и готовность к борьбе за нашу страну. Война не должна мешать реформам, пусть даже и не популярным. С коррупцией все равно нужно бороться - причём не только с коррупцией на высшем уровне. Ответом на бедность должна стать система общественной солидарности. Это и есть реальная политика, а приверженность "норманнскому формату" - всего лишь ее важная часть.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо

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Виталий Портников
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