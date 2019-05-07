Что надо Зеленскому, чтобы не расстерять доверие до выборов в парламент

Андрей Головачев

политический эксперт

7 мая 2019, 09:32

Если Зеленский позиционирует себя как реформатор, он должен добиться того, чтобы выборы в ВР проходили по открытым спискам.

Зеленскому важно до парламентских не растерять свой рейтинг

- Ваше политическое кредо?

- Всегда!

- Что "всегда"?

- Ну, всегда быть во власти.

- Кредо прекрасное, но для этого надо стать… эээ, как бы это помягче выразиться… стать политическим проститутом?

- А разве я против?

Алексей Гончаренко, наверное, уже стал именем нарицательным, как некогда стал Титушко. Если кто -то хочет привести яркий пример политической проституции, то большинству на ум сразу же приходит имя Гончаренко.

Но Леша Гончаренко - случай далеко не единичный. Вся украинская политика просто насквозь пронизана политической проституцией. Толпы " политиков" и депутатов десятками раз перебегали из партии в партию в зависимости от политической конъюнктуры. И Гончаренко далеко не рекордсмен по этой части. Просто он какой-то самый холопский, что ли, политический проститут, опущенный что ли, готовый полностью потерять всякое достоинство, валятся в дерьме, быть оплеванным избирателями, исполнять всю мерзость, всю гадость и всю подлость, которую прикажут его политические сутенеры и по этой причине стал именем нарицательным. Что ж, заслужил.

Политическая проституция в Украине процветает, потому что на нее всегда был спрос со стороны нового победившего президента, формирующего под себя свою фракцию в ВР. Но у общества факты проституции всегда вызывают рвотный рефлекс.

Но как общество может наказать проститутов, и вообще избавиться от этого омерзительного феномена, который стал в украинской политике почти что нормой?

При существующей системе выборов по закрытым партийным спискам, увы, НИКАК. Существующая система позволяет всунуть проститута в конец списка, и он пройдет в ВР.

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Поэтому совершенно необходимо переходить к выборам по открытым партийным спискам, когда избиратель голосует за каждого кандидата в отдельности. Это позволит поставить заслон всем проститутам. И не только им. Тогда политическим партиям придется серьезно подходить к качеству своих кандидатом в депутаты. Тогда вообще, наконец, начнут формироваться политические партии, которых сейчас, по сути, еще нет.

Именно по этой причине, я категорически против роспуска ВР Зеленским. Выборы по старой системе не изменят характера ВР и сам Зеленский, в конце концов, окажется не лучше всех своих предшественников. Возможно, даже хуже.

Если Зеленский позиционирует себя как реформатор, он должен добиться того, чтобы выборы в ВР проходили по открытым спискам, как того требует общество и настаивает Запад. Иначе мы еще на пять лет получим олигархическую клоаку, а не парламент. Это может просто добить страну.

Мне могут возразить, что если Зеленский не проведет выборы сейчас, немедленно, а затянет дело до октября, то его рейтинг может резко упасть и он не сможет сформировать свою коалицию.

Отвечаю. Если за 4,5 месяца Зеленский растеряет свой рейтинг, то это будет означать, что:

  • либо он взялся не за свое дело, т.е. оказался полным дилетантом;
  • либо он, подобно Порошенко, обманул своего избирателя.

И в первом и во втором случае общество не будет заинтересовано чтобы Зеленский имел большинство в ВР.

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Владимир Зеленский Алексей Гончаренко Андрей Головачев
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