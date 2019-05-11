Петя-шатун: как Порошенко раскачивает Украину

Порошенко всячески оттягивает передачу власти Зеленскому/ Reuters

"Петя – шатун".Вот под такой кличкой бывший президент Петр Порошенко может войти в политическую историю Украины. В последние дни своего пребывания на посту президента Украины Порошенко, с одной стороны, делает все, чтобы продлить агонию своего режима власти, затягивая инаугурацию и мирную, демократическую передачу власти новому президенту Владимиру Зеленскому.

А с другой стороны, он развил бурную активность по созданию политического прикрытия своей коррупционной многолетней деятельности на посту президента страны. С этим связано появление многочисленны новых, высокопоставленных судей, новых генералов, героев Украины, которые никогда бы не стали ими, если бы Порошенко не проиграл выборы.

Именно этими мотивами объясняется его лихорадочная попытка легализировать и формализовать армию порохоботов в общественно-политическое движение - "Рух-25%", которому придется проводить шумные акции протеста возле судов, где будут слушание о криминальной деятельности бывшего президента.

Читайте такжеКак Порошенко готовит Зеленскому саботажНо если он за пять лет не смог превратить Блок Петра Порошенко (БПП) в полноценную политическую организацию, то как он реально за несколько месяцев до выборов создаст под себя свежую, "невинную" парламентскую партию?

Порошенко не просто цепляется за власть любой ценой, давая повод для Запада удивляться и издеваться над вялой украинской политико-конституционной машиной, которая не может заставить упрямого, властолюбивого и жадного политика выполнить свой долг, и покинуть место службы. Дело в том, что действия Порошенко реально дискредитирует звание президента Украины, дестабилизируя верховную власть в Украине. Ведь практика саботажа и шантажа старой власти будет постепенно переходить и на другие уровни и ветви власти.

Но самое худшее то, что последние провокационные действия бывшего президента Порошенко "раскачивают" полуразрушенное украинское государство, объективно продолжая его ослаблять и тем самым помогает Кремлю удерживать Украину в своей орбите. И неважно на каком языке он это делает и какие лозунги он высказывает - главное это сохранение интересов России в Украине. А, значит, у Порошенко есть шанс удержаться в политике, а не оказаться в тюрьме.