Ни Цой, ни богу свечка, ни чёрту кочерга

Олег Коршунов

Заслуженный штурман-испытатель СССР

16 мая 2019, 11:34

Неужели только русскоговорящие виноваты в том, что Украина после обретения независимости постепенно превратилась в страну-изгоя, нищенку и побирушку?

Ницой
Лариса Ницой

Как-то незаметно и неожиданно для всех на телевизионном небосклоне зажглась звезда очередной спасительницы Отечества и защитницы украинской мовы Ларисы Ницой. Перехватив инициативу у апологета махрового украинского национализма яростной Ирины Фарион, эта активистка с энтузиазмом, достойным лучшего применения, пользуясь штампами своей "великой и ужасной" наставницы, принялась клеймить и гвоздить к позорному столбу непутёвых русскоговорящих сограждан, которые вроде бы и являются украинцами по паспорту и месту проживания, а по сути – приверженцы "русского мира" и пятая колонна Кремля.

Правда, надо отдать должное, она настолько великодушна, что согласилась протянуть им руку помощи, для чего предлагает на время, пока те будут совершенствовать лингвистические навыки на соответствующих курсах ликбеза, нести со своими единомышленниками трудовую вахту у токарных станков, доменных печей, угледобывающих комбайнов, за штурвалами авиалайнеров и пультами управления АЭС. Ей, как комсомольцам двадцатых годов – всё по плечу. А тем строптивым, кто не подчинится, известно что: чемодан – вокзал – Россия. Ведь ещё не все уехали за "поребрик" в поисках лучшей доли. Такая вот альтернатива от бывшей училки одной из кировоградских школ. А ещё она, оказывается, детская писательница. Бедные дети, которым придется читать литературные опусы этой очумевшей от безделья и вседозволенности бабы.

Читайте такжеНицой посоветовала, как перестать думать по-русскиНеужели ей невдомёк, что объявляя геноцид практически половине населения (об этом можно судить по тиражам украинских СМИ, где большинство составляют издания на русском языке), она провоцирует гражданское противостояние в воюющей стране, имеющей и без того массу нерешённых проблем.

Неужели только русскоговорящие виноваты в том, что Украина после обретения независимости постепенно превратилась в страну-изгоя, нищенку и побирушку, оказавшись на последнем месте по уровню благосостояния и на первом по уровню коррупции среди всех европейских стран. По данным ООН Украина сейчас в числе лидеров в рейтинге самых "несчастных экономик" мира, расположившись между Чадом (132-е место) и Эфиопией (134-е). А кто превращает в лунный пейзаж удивительное по своей красоте украинское Полесье и уничтожает не менее прекрасные Карпаты – тоже русскоговорящие? И разве не стопроцентными украиномовными украинцами, представляющими верховную власть, включая президентов и спикеров Верховной Рады, выстроена порочная властная вертикаль, где слились в экстазе ворьё и проходимцы всех мастей, доведшие  некогда благополучную страну до кирдыка? Вот о чём надо кричать и бить в набат, а не будоражить украинское общество несуществующими угрозами.

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Олег Коршунов Лариса Ницой
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