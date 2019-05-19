Запад ради отношений с Москвой решил пожертвовать Украиной

Совет Европы вернул России право голоса в ПАСЕ

Председатель верхней палаты российского парламента - Совета Федерации - Валентина Матвиенко назвала решение Комитета министров Совета Европы о "равноправии делегаций" в ПАСЕ "торжеством справедливости". Символично, что это заявление делает именно Валентина Матвиенко, которая руководила на том же заседании Совета Федерации, в ходе которого президенту России Владимиру Путину предоставили право ввести войска на территорию Украины.

Это решение Совета Федерации открыло дорогу к началу войны против Украины и аннексии Крыма. Именно после этого ПАСЕ ввела санкции против России - и от них хотят отказаться, хотя аннексия Крыма и оккупация Донбасса продолжаются. Конечно, для Валентины Матвиенко новая позиция Запада - это настоящее "торжество справедливости" и ее собственная политическая реабилитация. А для самих западных стран?

Сторонники возвращения России в Совет Европы без выполнения Москвой условий ПАСЕ оправдывают свое решение необходимостью сохранить за россиянами право обращаться в Европейский суд по правам человека с жалобами на собственное государство. Именно об этом сказал, в частности, министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Но тогда возникает встречный вопрос: почему Совет Европы вот уже несколько десятилетий лишает такого же права жителей соседней с Россией страны - Беларуси? Почему отказывается принять ее в Совет Европы?

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Ответ на этот вопрос, казалось бы, достаточно прост. Беларусь отказывается ввести мораторий на применение смертной казни, что является необходимым условием для участия в Совете Европы. Но получается парадоксальная ситуация - отмена смертной казни оказывается куда более серьезным препятствием для полноправного участия страны в ПАСЕ, чем оккупация чужих территорий, аннексия, "гибридная война". А русские - куда более важными участниками судебных процессов в ЕСПЧ, чем белорусы. Эта "равноправие" европейцев напоминает мне Скотный двор Джорджа Оруэлла. И именно поэтому я рискну заметить, что речь идет вовсе не о заботе о правах граждан России.

Речь идет о стремлении ряда западных стран восстановить отношения с Москвой за счет интересов Украины и других государств, чьи территории оккупированы Россией.

Об усталости от конфликта с Кремлем и готовностью пожертвовать украинскими интересами ради интересов западного бизнеса. О готовности поддаться на российский шантаж. Вот о чем идет речь, а вовсе не о правах человека.

Момент для такой изящной дипломатической "спецоперации" избран тоже не случайно - это момент транзита власти в Украине, когда западное общественное мнение уже не будет смущено суровыми заявлениями Петра Порошенко, а украинская дипломатия практически парализована, потому что не может предсказать реакции нового руководителя государства. И будет ли эта реакция? Да и вообще: будет в ближайшие месяцы украинским депутатам, когда на кону возможном роспуске парламента, до борьбы в ПАСЕ?

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Не нужно себя обманывать и убеждать, что ситуацию можно легко изменить в сторону честного отношения к международному праву.

Если депутаты ПАСЕ поддержат решение Комитета министров и российская делегация вернется на заседание Ассамблеи как полноправный участник, это будет сигналом для отмены большей части санкций против России.

Существует угроза, что на восстановлении территориальной целостности Украины в Донбассе можно будет поставить жирную точку на ближайшие десятилетия, а о Крыме просто забыть. Более того, никак не исключены новые территориальные претензии. Европейские союзники Украины развяжут России руки. И она своим шансом может воспользоваться.

Виталий Портников, журналист, для Радио Свобода