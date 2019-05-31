В чем разница между критиками Порошенко и Зеленского

Владимир Зеленский / Фото: REUTERS

Порохоботы переняли тактику противников Майдана из 2014. Активно критикуют новую власть за малейшие промахи. В стиле "ну вот, а мы же вас предупреждали".

Стараются, молодцы, все хорошо, но есть одна проблема - поправку на реальность они сделать забыли.

В 2014 переход власти сопровождался массой бесспорно антиконституционных решений, обвалом экономики, потерей Крыма и возгоранием пожара на Донбассе. Тогда не стоял вопрос – есть за что критиковать или нет? Вопрос стоял, сказать правду или промолчать из соображений политической целесообразности?

Сейчас же произошло… ничего. Вся власть времен Порошенко на месте. Парламент хоть и распущен, но никуда не делся – у старой власти там большинство, имеющее Зеленского в вижу публично и довольно цинично. Кабмин винницких реформаторов тоже на месте, как и алкопрокурор без профильного образования и все прочие чиновники.

Читайте такжеПочему порохоботам стыдно за шаурму Зеленского

Власть не поменялась во многом ни де-юре, и уж точно ни де-факто. Даже Петр Алексеевич не бегает по допросам, не улетел в Ростов, а все так же мелькает в СМИ, разводя руками. Порохоботы же делают вид, что у нас тут чуть ли не госпереворот с расстрелами на стадионах. И критикуют Зеленского за… шаурму.

Эх! Что-то мне подсказывает, что так Порошенко с треском проиграет и вторые выборы.