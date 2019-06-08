Кремль не собирается менять тактику по Украине

Президент Владимир Зеленский на Донбассе / president.gov.ua

Дорога пресс-служба администрации президента Украины, которая считает, что обстрелы на Донбассе свидетельствуют о какой-то потере какой управляемости над наемниками со стороны России.

Вам конечно виднее.

Но есть несколько вещей, которые очевидны до боли, которые делают ваше заявление весьма сомнительным.

Прежде всего, потерять контроль над теми, кого нанял (над наемниками), невозможно. Ты просто прекращаешь их наем - и проблема решена. Россия не может потерять контроль над своими наемниками на Донбассе. Она их туда отправляет, занимается их ротацией, кормит, одевает, вооружает, платит заработную плату, подписывает приказы на применение оружия. Наемники не могут жить без боеприпасов, питания, медикаментов, заработных плат. Поэтому Россия контролирует их ежесекундно, полностью и бескомпромиссно.

Во-вторых, если, дорога пресс-служба, вы даже получили какой-то тайный доклад или открытые аналитические оценки о том, что в управлении наемниками со стороны России существуют какие-то проблемы, то не обязательно говорить об этом вслух. Почему? Потому что мы обвиняем Россию в том, что она ведет против Украины войну. И тезис о том, что Россия не контролирует наемников на Донбассе прекрасно ложится в логику российской пропагандистской линии - нас там нет, а если на Украине хотят мира, то пусть договариваются с Донецком и Луганском. Я, надеюсь, уважаемая пресс-служба, вы же не готовы согласиться с этой "логикой"? Потому что если вы готовы согласиться с этой логикой, то у Вас возникнут серьезные проблемы со своим работодателем - президентом Зеленским, который четко, однозначно и уже неоднократно заявил, что о мире на Донбассе и в Крыму говорить надо с Россией, а не с наемниками. И даже в последнем абзаце у вас в сообщении есть цитата из его слов, что Россия пытается сорвать переговоры. Так пытается сорвать, или не контролирует ситуацию? Улавливаете? Это несложно: если в России на Донбассе есть проблемы, то мы это используем, а не говорим, что знаем.

Читайте такжеБлокада Донбасса: бомба под Зеленского или мир любой ценой

И, в-третьих, дорога пресс-служба, война началась до того, как вас назначили на должности. Давно. Пять лет. За это время было где-то 18-19 различного рода "перемирий", прекращений огня и т.д. А нарушений режимов тишины, перемирий и т.д. было в десятки тысяч раз больше. И очень часто пики этих нарушений приходились на активизацию переговорных усилий. То есть это тактика такая России, чтобы Украина легче соглашалась на то, что ей не выгодно - стрелять и убивать больше. Поэтому увеличение количества обстрелов и жертв в результате этих обстрелов, наиболее вероятно, свидетельствует не о потере контроля Россией над наемниками, а наоборот - Россия прекрасно их контролирует, прекрасно их использует как рычаг в переговорах, а заодно и то, что никаких изменений в "переговорной тактике" России не произошло.

Как избегать этих логических ловушек? Полагаться не только на свое понимание того, что услышал, увидел, прочитал (в том числе и от президента), но и общаться с ответственными за направления профессионалами. Со временем рука набивается, но прекращать консультироваться все равно не стоит.