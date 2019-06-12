Запад проигрывает Молдову Москве. Но шанс есть

Максим Кухар

журналист

12 июня 2019, 10:50

Кремль будет подыгрывать Западу до тех пор, пока не решит свои задачи.

Молдова, россия, флаги
Москва не собирается отдавать Молдову Западу / ru.publika.md

Запад логично предположил, что если он расшевелит в Молдове демократические процедуры, то так будет лучше. Для этого Запад пошел на соглашение с Кремлем о том, что они вместе подвинут местного олигарха. Тоже логично — нечего узурпировать власть.

Однако, в действиях Запада есть и ошибка. Состоит она в том, что Кремль будет играть в построение демократии в Молдове ровно до того момента, как олигарха-олигарха удастся достаточно ослабить, чтобы переодетые в гражданское боевики РФ могли действовать более свободно.

Когда связанные в единый кулак силовики и титушки олигарха-олигарха не смогут удерживать свою территорию — территория не останется без присмотра. Используя ПМР как базу, РФ насытит территорию Молдовы любым количеством своих силовых структур. По ходу перекупая брошенные подразделения олигарха-олигарха.

Читайте такжеКремль проиграл в Молдове, но готов к реваншуА значит — обеспечат хоть дробление страны на регионы, хоть какой угодно результат на выборах. В ответ — ничего кроме возмущения Запад предложить и сделать не сможет.

В НАТО и слышать не захотят о вводе румынского стабилизирующего контингента, когда боевики из ПМР будут громить министерства и брать под контроль воинские части.

Если ли возможность предотвратить негативный сценарий? Конечно есть — военные контингенты для стабилизации ситуации в Молдове уже должны стоять на ее границах. Они должны быть готовы войти в страну течение часа, если переодетые в гражданских спецвойска РФ начнут захваты и силовые акции. Ведь никакого другого средства удержать РФ в рамках данных обещаний — на планете не существует.

По итогу. Разумно Запад не поступит. Запад поступит формально — не как мыслитель или полководец, а как 100 прикрывающих свои задницы чиновников.

В результате ЗСУ придется создать еще 2-3 бригады на южном направлении. А так же появится хороший повод укрепить военное сотрудничество и союзнические отношения с Румынией. Которая после развала, простите, трансформации НАТО и ЕС, конечно же с радостью примет участие в украинско-румынской военной операции по свержению марионеток Москвы и возвращению свободы народу Молдовы. .

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Кремль Запад Молдова Максим Кухар
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