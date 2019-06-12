Как Порошенко старается разжечь гражданский конфликт

Зеленский на совещании с экс-президентом Леонидом Кучмой / president.gov.ua

Протесты под АП – продолжение политики Петра Порошенко, который в своем духе продолжает играть на раскол страны, даже пролетев на президентских выборах. Против этой линии нее выступило 3/4 населения, но он продолжает ее гнуть для того, чтобы вернуться во власть. Объективно, эти три четверти выступают против войны, поэтому вернуться Порошенко во власть будет сложно.

Когда народ понимает тяжелое состояние и имеет адекватное представление, как все обстоит на самом деле, народу проще объяснить характер тех или иных решений. Из-за того, что пять лет Петр Алексеевич надувал "мыльные пузыри", наши люди не понимают реальную ситуацию, в которой находится Украина. А это ситуация предколлапсная – институты за время управленческих маневров Петра Алексеевича лежат в руинах, а экономика в преддефолтном состоянии.

Если бы за последние пять лет Украина двигалась в сторону Израиля, у украинцев мог бы быть запрос на войну, как мотивацию для продвижения страны к стоящим перед ней идеалам. Но ничего этого нет, вместо этого мы получили контрабандные схемы на войне.

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Проблема в том, что пока часть истеблишмента Украины, включая Порошенко, пытается заработать свои гешефты на торговле геополитическом положении страны и конфликтом на Донбассе, Украина особо ничего не имеет – интересы нашего глубинного государства направлены на удовлетворение прежде всего наших финансово-промышленных групп, но не всего населения в целом. Население выступает в качестве коров, оно должно нести издержки и пахать для удовлетворения интересов монополий, повышающих тарифы, олигархов, желающих дешевой рабочей силы на своих устаревших заводах, и чтобы мужики сидели в окопах и не мешали их гешефту. Когда люди видят осмысленность в происходящем – они готовы идти на жертвы, но когда это все превращается в бесконечный сериал, люди перестают понимать, зачем им это нужно. Тогда они начинают заниматься своими личными проблемами, а не ждут, когда главнокомандующий даст приказ.

А какой Порошенко может дать приказ? Украина освободить Донбасс военным путем не может, все это прекрасно понимают, потому что превосходство России огромное, начиная от ядерного оружия и полного доминирования в воздухе, заканчивая ограниченностью наших ресурсов и некомплекта. Население хочет завершения конфликта тем или иным путем. Более того, бездарная политика Порошенко привела к тому, что многие, даже патриотично настроенные люди, уже и не задаются вопросом, как этот конфликт будет разрешен: выкинут ОРДЛО из Украины или, наоборот, впихнут в качестве автономии – большинству людей на это уже плевать.

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Зеленский пытается войти в формат Минска, который сам Порошенко называл безальтернативным и начать инициативы, которые бы позволили конфликт закончить. И тут начинается "зрада!", "мы не позволим!". Зеленский должен договориться об оптимальном для Украины выходе из этого конфликта:

а) возврат Донбасса в Украину без автономии, высылка боевиков в РФ;

б) чтобы Украина получила финансовое обеспечение от России и Европы на восстановление региона и его экономики;

в) снятие санкций с России в обмен на вышеперечисленные пункты.

Понятно, что Крым будет вынесен за скобки, но войне на Донбассе и ежедневным похоронным спискам придет конец. Украине нужен мир для того, чтобы получить время на переформатирование, аккумулировать ресурсы на построение более сильного государства с более сильной армией и новыми возможностями. Ни Европа, ни Штаты не придут в Украину и не объявят войну России. Агрессивное меньшинство сторонников Порошенко не предлагает никаких конструктивных вариантов, но оплевывает любой шаг Зеленского, который пытается свернуть курс в никуда.

Если Зеленский будет предлагать самоубийственные варианты, я первый его буду размазывать. Но если мы хотим как-то изменить страну, мы должны изменить модель, которая завела Украину в состояние, при котором отрицание всех государственных институтов достигло своего пика. 90% не доверяют Раде, от 80% до 85 – не доверяют Кабмину и президенту. Это нонсенс, так быть не должно. А как вернуть доверие? Предпринимать шаги в интересах людей. Так вот, выросший после инаугурации рейтинг Зеленского говорит о том, что его шаги нравятся людям, что они приветствуют его действия, включая разгон парламента. И если допустить ситуацию, что в результате каких-то действий Зеленского свергнут с поста президента, Украина просто упадет в гражданский конфликт.