Избиратель украинских партий – кто он?

Вячеслав Чечило

Журналист

13 июня 2019, 08:30

Как украинцы будут голосовать на предстоящих выборах в Верховную Раду.

выборы 2019
За кого украинцв будут голосовать на выборах 2019 / Reuters

Слуга народа - за партию будут голосовать избиратели Владимира Зеленского с президентских выборов минус "попутчики", голосовавшие исключительно против Порошенко. Разочароваться в выборе эти избиратели еще не успели, поэтому у Зеленского могут и вовсе никакой кампании не вести - свои 40% они возьмут просто по инерции. Главная проблема для партии сейчас даже не выиграть мандаты, а поделить их между группами влияния. Везунчики.

Оппоплатформа - еще одна "везучая" партия на этих выборах. После получения в Кремле "ярлыка на оппозицию" Медведчук с Бойко могут включать в списки кого угодно, да и делать, собственно, что угодно. За них все равно будут голосовать те, кто не видит развития Украины в отрыве от России. В своем время КПУ торговала ностальгией по СССР, Оппоплатформа торгует Россией. Уникальное предложение – секрет успеха на любом рынке, политический - не исключение.

Читайте такжеКак Порошенко старается разжечь гражданский конфликтЕвропейская солидарность Порошенко может рассчитывать на ядро электората Порошенко. Беда здесь, правда, в том, что оно сильно меньше 25%. Порошенко – политический труп, запах которого не замечают только наиболее упоротые его избиратели. Остальные побегут искать, где почище и, несомненно, найдут.

Батькивщина получит голоса своих "бабушек". Их становится все меньше, но на эти выборы хватит. В целом же у Тимошенко очевидный кризис жанра. И совершенно не видно, чтобы ЮВТ собиралась с этим что-то делать. 

Голос Вакарчука – партия-клон, "Зеленский для патриотов". Голосовать за Голос как раз и будет "продвинутая" часть избирателей Порошенко, уставшая от судорог Гриценко и надутых щек Садового.

Сила и честь - партия Смешко – не имеет своего стабильного электората. Что не удивительно, поскольку это сугубо технологический проект, призванный провести в парламент несколько престарелых мародеров, которым стало скучно сидеть дома. Поэтому проголосуют за него или нет зависит исключительно от технологий. Если совсем просто – от потраченного бабла. Будут показывать по ТВ – наберут 5%, не будут – избиратель про Смешко просто забудет.

Читайте такжеПарламент реформ: чего ждать от новой Верховной РадыОбъединенный Оппоблок - "второй выбор" для избирателей Юго-Востока. У Ахметова по непонятной причине так и не осилили нормально идеологически отстроиться от Медведчука с Бойко, поэтому пришлось искать подкрепление в виде региональных лидеров. Получилась такая себе Партия регионов-2, даже более "региональная" чем был оригинал. Именно на этом партия и будет выезжать. Ну и плюс здесь хороший потенциал по мажоритарным округам. Так что при определенной доле везения и старания, фракция может получиться даже больше, чем у конкурента. В реальность попадания в Раду остальных проектов не верю, поэтому писать ничего не буду.

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голос Батькивщина Слуга народа Вячеслав Чечило выборы-2019 Оппозиционная платформа - За жизнь Европейская солидарность Сила и честь
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