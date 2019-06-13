Куда делись 25%: партия Порошенко может не попасть в Раду

Алексей Якубин

политолог

13 июня 2019, 13:13

Ребрендинг не помог законсервировать рейтинг политсилы.

порошенко
Политсила Порошенко может не преодолеть проходной барьер / сайт президента

Списки кандидатов, которые презентуют политические силы, являются лицом партии. Формально, после съездов, партии должны были обнародовать эти списки, но никто этого не сделал. Дело в том, что политики сначала показывают какую-то часть списка, и одна из главных целей - это посмотреть на резонанс в обществе.

Какая будет реакция, как та или иная фамилия может сказаться на рейтинге: приведет к падению или стабилизации. Ведь мы видим, что партии и сейчас продолжают заниматься редактированием своих списков, как партийных, так и в мажоритарке, что по сути не запрещено законом. Таким образом, используется одна из предвыборных политтехнологий. Еще одним фактором является то, что общество активно интересуется тем, кто в списках. Именно по этой причине партии не спешат полностью показывать своих кандидатов.  

Что касается Европейской солидарности, то стоит обратить внимание на несколько важных нюансов.

Читайте такжеКак Порошенко старается разжечь гражданский конфликтПервое, Порошенко анонсировал, что они будут проводить какой-то праймериз. И объяснял, что это сыграет большую роль в обновлении политической силы. В итоге в первой тройке мы видим Порошенко, Парубия и Геращенко. Это сложно назвать супер-обновлением. И получается, что все разговоры о том, что "мы почистим списки", "будем прислушиваться к людям", "учли допущенные ошибки", были политтехнологией. Судя по фамилиям, список формировался по-другому – влияние и расчет на близких и лояльных людей. Есть вопрос – почему Порошенко поместил себя номером один в список Европейской солидарности. С точки зрения веса – да, все-таки он президент Украины.

Но если мы посмотрим на кейсы других глав государства (кроме Виктора Януковича), то большинство из них не были сильно активны в политике после своего ухода. Да, Кравчук был потом депутатом, но остальные отходили от дел, оставляя за собой статус президента. И представьте ситуацию, что его партия не проходит в парламент по спискам. Это дополнительный удар не по самому Порошенко, а по статусу президента. То есть, это выглядит как ошибка. 

Насколько мне известно, роль бывшего президента обсуждалась в партии, и речь шла о том, что он будет идеологом, символом или пойдет на выборы по избирательному округу. Сейчас мы слышим, что теперь он готов быть премьером, но выглядит это диссонирующе – ведь последние пять лет он занимал должность президента. Я думаю, что для Европейской солидарности это не пойдет в плюс. Гораздо лучшим для них было бы незримое присутствие Петра Алексеевича. Потому что уже есть однотипные проекты, но без него. Например, Голос. В списке присутствуют министры и замминистра времен Порошенко, но нет его антирейтинга. Также, бывший президент претендовал на националистического избирателя, и эти партии тоже откусят свою часть.

Читайте такжеКто кого "съедает": почему рейтинг партии Зеленского растет, а у Порошенко – проседаетПлюс партии, которые ассоциируются с властью, это - Владимира Гройсмана, Анатолия Гриценко, и они тоже отнимут кусочек голосов, пусть и небольшой. Если сейчас сохранится та тенденция, которая есть сейчас, то партия Порошенко может быть на грани или вообще не преодолеет проходной барьер. В особенности, если мы увидим со стороны новой власти резонансные дела. Или скандальные вещи станут достоянием публичности. Они могут еще в большей мере оттолкнуть избирателя. 

Динамика показывает, что президентские выборы произошли не так давно. В первом туре у Петра Алексеевича было 16 процентов. Во втором – почти 25%, но более точно избиратель виден по первому туру. А сейчас у партии – 7 процентов. Хотя месяц назад было 10%. И такой резкий перепад пойдет бывшему главе государства не в пользу. Тем более, что ребрендинг не помог. Хотя в Европейской солидарности рассчитывали, что он поможет хотя-бы законсервировать этот рейтинг. Но этого не случилось.

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Верховная Рада Петр Порошенко Алексей Якубин Европейская солидарность
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