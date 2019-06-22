Итоги пятилетки Порошенко

Порошенко,Гройсман, Турчинов / УНИАН

Давайте все-таки подведём краткие итоги "пятилетки Петра Порошенко". И не надо так стыдливо шептать: "почему Вы его трогаете? Он же ушёл уже!"

Во-первых, совсем не ушёл. А продолжает нагло бегать здесь и метить своим гадким запахом территорию.

Во-вторых, потому что наследие его оказалось катастрофическим. И шокирует нас все больше. Да, в 2014-м мы находились в яме. Но этот субъект яму эту только расширил и углубил.

И в-третьих, он пока не заплатил "обратку". Почему его нужно продолжать бить нещадно? Потому что нужно искупление. Наше. И потому что загадил все неимоверно. Все символы разрушил.

Читайте такжеКак Вакарчук умножает Порошенко на нольКлимкин, это вечный министр "ни о чем" при нем, говорит, что "какое там ЕС и НАТО в ближайшие десятилетия?" Там конь переговорный не валялся. Но субъект П. опять тупо в уши нам плюет: "захистимо європейський вибір". Серьезно? Врать - не мешки с ворованным тягать. Армия ещё на выборах категорически сказала - "пошёл вон отсюда, уродец". Не слышали разве? И порекомендовала забрать с собой всю эту шваль воровскую под единым брендом "свинарчук". С их ненасытным: "дай пожрать/купи бу-шку втридорога и хочешь цемчик?"

Премьер Гройсман открыто говорит, что "эмиссары Порошенко" сидели на всех направлениях и жрали все как саранча. А стоило возмутиться, так сразу слышался голодный и злобный рык самого Порошенко - "не мешай!".

И, наконец, самое феерическое. Филарет, который своим "собором" вернул нас в страшную реальность. А давайте ещё раз обсудим "историческое событие" - Томос. В подробностях. Ещё раз чепчики в гору покидаем. Нет? Еще вчера мы имели возможности и нормальные стартовые. Но один субъект ради ситуативного своего "Я" уничтожил все это, опошлил. И теперь надо как-то это расхлёбывать. Почему? Потому что все так у Порошенко. Непродуманно и воровато.

Читайте такжеКуда делись 25%: партия Порошенко может не попасть в РадуНо и это ещё не все. В 2014-м патриотизм зашкаливал. Русский, украинский. Какая разница? Мы - страна. Но пришла бригада недалеких людей и в считанные годы все изгадила. Они сформировали в нас ненависть к нормальным еще вчера символам - к вышиванкам, литературе, своему кино. Потому что пихали это в нас немереными дозами своими грязными руками. А сами в это время жрали ресурс и за колонами в Верховной Раде обсуждали воровские доли. А потом - в час/два ночи ехали на Банковую, заползали на четвёртый, где сидел пафосный паучара в мятом костюме и жадно так - "что мое"?..