В случае проигрыша на выборах Порошенко ждет судьба Януковича

Александр Доний

политолог

24 июня 2019, 06:54

Петру Алексеевичу нужно не персональное попадание в Раду, его цель - провести туда достаточно влиятельную фракцию.

Порошенко, Янукович
Порошенко может ждать судьба Януковича / Канал 24

Еще месяц назад, когда силы Петра Порошенко боролись с идеей указа Владимира Зеленского о роспуске Рады, я говорил, что как раз Петру Алексеевичу роспуск выгодней всего. Потому что осенью он скорее всего не преодолеет 5% барьер. 

Оказалось, что процесс происходит еще быстрее, чем я предвидел. И выяснилось, что эти вожделенные 24,4% не являются стабильным электоратом Порошенко, на что надеялась часть так называемой творческой интеллигенции. И теперь они готовы разбегаться по более перспективным проектам

Украинцы в своей массе привыкли голосовать за две категории: за любую существующую власть или за тех, кого видят в будущей власти. Но ни в коем случае не за бывшую власть. Поэтому падение рейтинга Петра Порошенко обусловлено украинской спецификой. Оно все равно должно было произойти, произойдет, и с этим ничего не поделаешь. И вопрос в объемах падения – успеет ли бывший президент за этот месяц не потерять проценты.

Читайте такжеВедет себя как первоклассник: почему Порошенко может снова проигратьЯ не берусь прогнозировать, преодолеет он 5-процентный барьер или нет, но тенденция неутешительная, идет реальное падение голосов. Перетекание голосов в первую очередь идет в партию Святослава Вакарчука. В основном, это молодежь, которая голосовала на президентских выборах за Порошенко. Но частично электорат отходит и другим политическим силам, и они очень разные. Речь идет не об идейных людях, а о тех, кто ориентируется на власть.

Это региональные элиты, которые не хотят делать ставку на предыдущего проигрышного кандидата. Например, Геннадий Кернес и Геннадий Труханов, которые ранее поддерживали Петра Алексеевича, но и они отходят от поддержки Порошенко. 

Порошенко точно не пойдет по мажоритарке, он будет во главе колоны. Тем более, что уже подан список его партии. А сейчас снятие его кандидатуры с ЦИК означало бы вообще обречение на проигрыш. Вопрос стоит не в самостоятельном попадании в Раду. Напомню, что с одиночных депутатов всегда снимали неприкосновенность, начиная еще со Степана Хмары.

Для того, чтобы сохранить неприкосновенность, Порошенко необходимо провести максимальное количество депутатов. Петру Алексеевичу нужно не персональное попадание в Раду, его цель - провести туда достаточно влиятельную фракцию. И если он преодолеет барьер, но это будет всего 14 депутатов, на голоса которых могут не обращать внимание, то для бывшего президента это уже будет катастрофой, с вероятными криминальными преследованиями. У него тогда уже не будет политической силы, которая необходима для получения конституционного большинства, и за голоса которой по традициям украинской политики можно было договариваться.

Читайте такжеИтоги пятилетки ПорошенкоВ такой ситуации минимальное попадание его партии равнозначно поражению с вероятным судебным преследованием. И Порошенко это понимает, он не самый глупый политик. А это значит, что ему придется искать пути, чтобы договариваться с нынешней властью.

И определенные риторики уже происходят - Петр Алексеевич заговорил о том, что готов сотрудничать. А раньше все его сторонники обвиняли Владимира Зеленского в том, что "он наркоман, предатель и рука Кремля". И я думаю, что риторика о возможности сотрудничества с Зеленским будет только усиливаться, у Порошенко просто не остается другого пути для защиты. Причем, уже не зависит – попадает он в Раду или нет. 

Еще раз подчеркиваю, что у Порошенко очень высокие шансы оказаться на скамье подсудимых. Защита и политическое влияние олигархата всегда были в договоренностях с властью. И он будет искать кулуарные пути договориться. Но Владимир Зеленский в этом не заинтересован. Очевидно, что он не хочет ассоциироваться представителями старой власти. Также были элементы персональной обиды. Заметно, что новый президент хочет во всех ситуациях быть очень популярным политиком. А Порошенко становится непопулярным. Поэтому тайные, кулуарные или открытые договоренности могут понизить популярность Зеленского. А него есть интерес как можно дальше отдалиться от Порошенко.

Читайте такжеКто кого: чего ждать от выборов в РадуОбъективно, в Голосе Вакарчука собраны кандидаты, которые или сторонники Порошенко, или во втором туре не скрывали, что голосовали за него. Но показывать напрямую эти симпатии сейчас партия не захочет. Она, как и Зеленский, желает быть популярной. И чем дальше они будут отстраняться от Порошенко, тем больше они будут расширять свою электоральную базу не только за счет сторонников бывшего президента, а и за счет его противников, нейтральных и так далее. И несмотря на то, что многие кандидаты Голоса агитировали за Порошенко, официальные связи показываться не будут. Для партии Вакарчука это является проигрышным и опасным сценарием. А вот кулуарное общение и финансирование вполне возможно, потому что спонсором Голоса является один из известных финансистов Петра Порошенко. 

В истории Украины есть разные примеры с президентами, которые отходили от власти. Виктор Янукович, например, не сумел остаться в спокойно ситуации, и он не осмелится сюда вернуться. Но есть пример и условно-почетного пенсионера Леонида Кравчука, который после поражения на выборах принимал участие в политических процессах, хоть и не очень удачных. Например, в СДПУо. Но при этом всем он чувствует себя спокойно, ходит на эфиры, конференции и не боится. 

Есть средний вариант, как Леонида Кучмы, которого может беспокоить продолжение дела с убийством журналиста Георгия Гонгадзе. Но определенной гарантией для Кучмы являются два фактора. Первый – это количество денег, которые он успел заработать. Второй - количество людей, которые зависят от него в экономической политической сфере. И Порошенко хотел бы вариант Кучмы, он для него более приемлем. Но в случае разгромного поражения на выборах, его ждет вариант Януковича.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Виктор Янукович выборы-2019 Александр Доний
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