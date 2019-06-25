О ментовском беспределе

Полиция планомерно убивает своих граждан

Я бы даже не назвал это "беспределом". Потому что слово "беспредел" с привязкой к какой-то касте – бандитам, налоговикам, чекистам или ментам – предполагает незаконную, вызывающую, разрушительную, но все же системную силу.

То, что просачивается у нас с копами, это запредельная дичь. Крайний случай – убийство безвестного политического активиста в Виннице. Случай сам по себе дикий. Мужик шел по улице, его хотели "пригласить" понятым, а по итогу слово за слово и убили.

Вот напиши такое в романе или в сценарии к фильму – забракуют. Скажут, что какой-то колхозный сюр. Недостоверно.

Точно также, как "недостоверно" было убийство двумя пьяными ментами ребенка. Стреляли по бутылкам, попали в мальчишку.

Читайте такжеНачальник полиции сбил ребенка: появилось видео первых минут после ДТП в КонотопеИли другой случай. Полиция останавливает на Бессарабке мужчину. Создает пробку. Из сзади стоявшей машины выходит семейная пара, делает им – полицейским – замечание. По итогу семейную пару менты увозят в райотдел, оставляя в закрытой машине малолетнего ребенка.

Это все в ютубе есть. Мать орет, что в машине у нее ребенок, а ее все равно пакуют. И одна из копов – женщина.

Вот это все – только свежак. Произошедшее в этом месяце. Если чуть поскрести, там не только татарина, целую орду таких случаев найти можно.

А мне запомнился случай из далекого уже 2016 года в Николаевской области. Мужчина подшофе вернулся домой, жена оказалась истеричкой, вызвала наряд. Пока те приехали, мужик уже спал у себя во дворе в машине. Его вытащили и... убили. Прямо на глазах его же жены и детей. До сих пор помню эту историю.

Я хорошо помню дореформированную милицию. Там постоянно были свои залеты. Было убийство студента Индило. Мы все помним мерзоту из Врадиевки... Но как раз то были исключительные случаи. Вызывающие.

Читайте такжеПолиция бесчинствует: наглый опер расстрелял киевлянинаНо самое главное, те менты выполняли свою главную функцию – профилактику преступлений. Они оставались закрытой кастой. Со своими волчьими правилами поведения. Их не любили и это было даже модно. Но одна только угроза позвонить в полицию могла разрешить сложную ситуацию.

Теперь же мы получили новую полицию. Некомпетентную и тупую. Обиженных на жизнь колхозников, которые требуют к себе уважения, не демонстрируя при этом даже минимальной видимости профессионализма.

Нас охраняют социопаты. Которые вдруг могут избить или убить. Просто за кривое слово или недобрый взгляд.

Мне ни разу в жизни не нахамил кассир в супермаркете с зарплатой в 8 тысяч. Медленная работа – это не хамство. Попробуйте месяц просидеть на стуле по 8-10 часов за 8 тысяч гривен, просто ничего не делая. Я бы уже сам кидался на людей. А там подвижники.

Я не помню, чтобы хамили официанты. Проводники в поездах. Кондукторы в трамваях. Это ведь все тоже социальные работники. Только без пистолетов и моднючей формы.

А полиция у нас – это просто лотерея. Как СТО. Только на СТО тебя за твои же деньги могут "начинить", а менты за твои же налоги – убить или покалечить. Ну потому что настроение такое было.

Читайте такжеФаеры, свечи, игрушки: под МВД собрался митинг из-за смерти застреленного полицией мальчикаИ вот это дерьмо нам преподносят как "одну из успешных реформ". Да, все познается в сравнении. Ведомство Супрун убивает больше людей, чем подопечные Авакова – это факт. И шарашкины заведения Гриневич выпускают больше дебилов, чем их может принять МВД – тоже факт.

Но давайте прямо. Правоохранительную систему в Украине не реформировали, а добили. Было хромое, кривое, неказистое, но работающее ведомство. Теперь же имеем случайных людей в погонах, которые на регулярной основе убивают и калечат своих случайных сограждан.