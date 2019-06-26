Россия снова в ПАСЕ: кто виноват и зачем это Путину

В ПАСЕ проголосовали за возвращение российской делегации / BBC.com

Я не считаю, что в возвращении российской делегации в ПАСЕ, есть заслуга или достижение старой, или новой команды. К сожалению, в Украине мы живем в парадигме того, что мир беспокоит наша проблема.

Ошибочно считать, что от того, насколько красиво, резко и позиционно мы будем выступать в Парламентской ассамблее Совета Европы, говорить, что Российская Федерация – страна-агрессор, мы влияем на принятие решений другими странами.

Об этом можно было говорить в 2014-2017 годах, когда действия РФ были преступны по отношению к мировому сообществу и мировому порядку, что страны и гражданские общества других цивилизованных стран Европейского Союза не могли не реагировать. Тогда это было настолько очевидно, что была нужна реакция. Причем - исключительно осуждающая.

Читайте такжеХолодный душ, или Главный вывод для Украины после возвращения РФ в ПАСЕНо прошло много времени, и мы с вами, к сожалению, видим обратную динамику - посылы по возврату российской делегации в ПАСЕ осуществлялись минимум в течении последних полутора лет.

И от этой идеи просто не отказались, и системный лоббизм, который осуществлялся Российской Федерацией и существовал на международном уровне, дал свой результат, которым является возвращение страны-агрессора. Якобы под предлогом защиты граждан страны от отсутствия правосудия и верховенства права в России. Несмотря на то, что есть решение Конституционного суда страны о том, что они имеют право не признавать и исполнять расследования и решения Европейского суда по правам человека.

Это был предлог. Но значение имела работа россиян, дипломатов, лоббистов и представителей бизнеса по возврату российской делегации.

Зачем это нужно? Для России - это репутационный момент, который ее президент будет продавать внутри своей страны. Они воспользуются этим весьма эффективно. Преподнесут так, мол, смотрите, весь мир хочет дружить с Россией. И дело не в деньгах, а в том, что мы являемся торгово-экономическими партнерами разных государств. И они в нас заинтересованы.

Также, могут для внутренней пропаганды привязать историю с Крымом. Ведь своим решением ПАСЕ в какой-то степени шлет непрямой сигнал того, что условно признает законность аннексии. Думаю, что российская пропаганда попытается и это использовать.

Читайте такжеВозвращение России в ПАСЕ: что в этом страшного на самом делеЧто касается ситуации внутри Украины, то наши народные депутаты, которые представляют страну в ПАСЕ, абсолютно четко понимали еще на весенней сессии Ассамблеи, что изменения будут приняты. Еще несколько месяцев назад было четко понятно - эта политика будет реализована и российская делегация вернется.

Но Ирина Геращенко, например, сейчас делает посыл, причем достаточно глупый, что президент их не собрал, чтобы что-то дать. А что дать – наставления или какие-то дополнительные аргументы?

И следующим этапом, который будет раскручивать окружение бывшего президента - это мягкость действующего гаранта. И якобы привела к тому, что мы не смогли противостоять российскому лобби в ПАСЕ.

Это недалекая позиция, но она найдет свою поддержку части электората, которому не нравится Владимир Зеленский. А думающая часть украинцев должна посмотреть на количество стран, которые проголосовали за возвращение российской делегации, на соотношение голосов и время голосования, и понимать, что от позиции Украины на вчерашней сессии ничего не зависело.

Ведь даже часть депутатов от Нидерландов отдала много своих голосов за возврат страны, которую группа расследователей обвиняет в сбитом на Донбассе Боинге. Это значит, что они мало того, что плевали на нашу позицию, они и на свою позицию сегодня закрыли глаза, прикрываясь высокими намерениями.

И сейчас сторонники пятого президента, партии Европейская солидарность, Народного фронта с националистами и другими людьми, которые топчутся на одном и том же поле, будут говорить, что это проигрыш международной политики и минус действующему президенту. При том всем, они сами будут понимать, что фундамент к этом всему был заложен во время зимней сессии, весенней и последних полутора лет.

И если бы сейчас на летнюю сессию поехали представители вновь избранного парламента, преимущественного состоящие из Слуги народа, то можно было говорить, что они не доработали. Но парламентарии одни и те же, парламент тот же, и не должен президент водить за руку наших представителей по кулуарам или проводить телефонные переговоры с несколькими сотнями депутатов из разных стран, которые приехали на сессию уже со сформированной позицией. Это глупость.

Читайте такжеВозвращение российской делегации в ПАСЕ: кто виноват и что делать УкраинеСовместное решение по возвращению российской делегации принимали не мы, и не мы на него влияли. А от того, что наши коалиционные депутаты, на секундочку, от Народного фронта и БПП, собираются обвинять президента, то пусть сначала подумают, какую политическую силу они представляют. И от какой политической силы они пришли в парламент. Поэтому все недоработки в первую очередь должны быть адресованы им.

Но и здесь я бы не был столь категоричным - Европа и мир живут своей жизнью. И заключается она в том, что их экономика должна расти. Для того, чтобы она росла им нужны торговые партнеры - новые, старые, забытые. И этими торговыми партнерами для них в первую очередь является рынок, который они недавно потеряли – Российская Федерация.

Но решение ПАСЕ не снимает санкции, наложенные другими странами и организации, это момент репутации. Ассамблея как таковая не принимает решения, которые влияют вообще на позицию государств.

Но я не вижу отрицательного для Украины практичного значения от того, что РФ туда вернется. Ну будут они горлопанить так же, как это делают на заседаниях Совбеза ООН. Или - на совместных конференциях вместе с канцлером Германии, Австрии, президентом Франции.

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Но ничего не поменяется, их позиция и так ясна. Они не находятся в международной изоляции. И будут высказывать свои мысли еще и на полях парламентской ассамблеи – органа, который в принципе не имеет никаких действенных механизмов воздействия на страны–нарушители международных конвенций о защите прав человека.

Да, символически их оттуда исключили, мы этому радовались. Сейчас - символически включили, и мы этому не радуемся. Но опять-таки, решение это не зависит от воли украинского президента. Посмотрите на состав депутатов, фракции, руководителей этих делегаций. И если и кому-то и хотеть предъявлять претензии, то к ним. Они к своим коллегам-парламентариям не достучались, они неэффективно вели политику в течении последних полутора лет, и это их результат, а не результат Зеленского.

А он на встрече с Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель четко заявил, что не считает целесообразным любые поблажки в отношении РФ на международном уровне. В силу того, что не изменилось состояние дел в вопросах, в отношении которых санкции вводились – ни Крым, ни военная агрессия на востоке Украине не прекращены. И четкая и понятная позиция привнесена лидером государства, а депутаты – это дело депутатское.