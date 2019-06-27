Лицемеров никто не любит, или Почему Украина заслужила предательство Европы

Павел Казарин

крымский журналист

27 июня 2019, 06:57

Европа ведет себя так, как ведет себя сама Украина.

Российские флаги в Крыму
Украинцы не осуждают агрессора, но требуют это от Европы / Reuters

Давайте примерим на себя оптику условного европейского политика.

Есть Украина. Страна, на которую напало соседнее государство. Агрессор аннексировал один регион и оккупировал еще два. За пять лет погибло 13 тысяч человек. Европейский политик открывает социологию и видит, что на пятый год войны к государству-агрессору хорошо или очень хорошо относятся 57% населения Украины. Плохо или очень плохо – лишь 27%. Еще 15% - не определились. При этом динамика вполне очевидна – отношение улучшается с каждым годом.

Вдобавок, число тех, кто хочет жить с соседом без границ и таможни достигло 48%. 38% хотят прекращения военных действий и замораживания конфликта. Еще 22% готовы предоставить оккупированным территориям автономию в составе страны. Сражаться до победного согласны лишь 18% жителей Украины.

Читайте такжеПерелом: почему Россию вернули в ПАСЕ и что делать УкраинеУ европейского политика нет оснований сомневаться в этих цифрах. Ведь на президентских выборах 73% украинских избирателей поддержали человека, который предлагал "просто прекратить стрелять". И спустя два месяца после его инаугурации 50% обывателей ждут, что новый президент "решит вопрос прекращения огня на Донбассе".

Список приоритетов вообще иллюстративный. 38% ждут снижения тарифов. 20% - повышения соцстандартов. А тех, кто ожидает укрепления армии и тех, кто хочет нормализации отношений с РФ, поровну – по 12%.

Социология беспристрастна. Европейский политик видит в этих цифрах страну, которая не хочет воевать. Которая устала от издержек. Которая хочет мира. Которая готова расплачиваться за мир суверенитетом. И почему он в этот момент должен вести себя как ястреб – если ястребами отказываются быть люди, на которых напали? В этот момент он резонно думает о том, почему бремя санкционных издержек должны нести его сограждане. Если жители страны, ради которой эти санкции вводились, настроены вполне капитулянтски.

Читайте такжеПочему Россию вернули в ПАСЕ и при чем тут ЗеленскийМы аплодируем грузинской делегации, поддержавшей в ПАСЕ украинскую позицию. Но десять лет назад мы вели себя по отношению к Грузии точно так же, как сегодня ведет себя по отношению к нам Европа. После войны 2008 года 30% украинцев считали агрессором Грузию, 25% - Россию, а вину на обе стороны возлагали 20%. Спустя год с небольшим во втором туре украинских президентских выборов сошлись два политика, каждый из которых поддержал в том конфликте Москву.

Мы говорим о том, что Европа нас предала. Что, выбирая между ценностями и деньгами, она предпочла второе. Вспоминаем Судеты и историю Второй мировой. Но давайте начистоту.

Европа ведет себя так, как ведет себя сама Украина. Если мы не готовы нести издержки – то почему их должны нести за нас французы и немцы? Если мы грезим о мире с агрессором – то почему о нем не должны мечтать Берлин и Париж? И если мы голосуем за возвращение в парламент "российской делегации" из партии Виктора Медведчука – то почему этого не могут делать европейские парламентарии?

Лицемеров никто не любит. Нет смысла говорить о ценностях и поступать вопреки. Нам кажется, что право на эту этическую формулу отныне принадлежит нам.

Но, на самом деле, оно принадлежит европейцам.

Павел Казарин, журналист, для Крым.Реалии

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия война ПАСЕ Павел Казарин Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:15
Бандера и Шухевич нерушимы: кто стоит за скандалом об отмене названий проспектов
06:57
Лицемеров никто не любит, или Почему Украина заслужила предательство Европы мнение
06:33
Ищите женщину: астролог рассказал, почему погиб Тымчук
06:02
Будет трусить и бить по голове: последняя магнитная буря 2019 растянется на несколько дней Видео
05:40
На заметку худеющим: ученые выяснили неожиданную пользу кофе
05:06
Эксперт рассказал, как Северный поток-2 поможет решить проблему украинской ГТС
04:22
"Жаль, что силикон": Слава из НеАнгелов сверкнула мокрой попой в леопарде
03:49
Психолог назвала единственное условие для хранения верности Видео
03:10
Эксперт рассказала, в какое время суток лучше всего заниматься сексом
02:09
Доктор Комаровский раскрыл главный симптом отравления наркотиками
01:15
Секс-игрушки своими руками: как легко и просто устроить интим дома
00:28
Ульяна Супрун рассказала о вреде добавленного сахара в сладких напитках и йогуртах
26 июня, среда
23:36
В ЦИК рассказали, сколько кандидатов в нардепы получили от ворот поворот
23:19
"Теперь России решать": Волкер прореагировал на разведение военных сил на Луганщине
23:03
Порнозвезда с мариупольскими корнями завела фанатов откровенными фото Фото
22:32
"Будешь в Гааге, подонок": Нардеп Гончаренко в ПАСЕ отчеканил на все корки российского делегата Видео
22:23
"В боксе много дерьма": известный боксер недоволен, что Усику дали шанс стать чемпионом
21:47
Известный футболист выдворен из сборной за сексуальные домогательства
21:39
В НАТО рассказали, как отобьются от России после разрыва ракетного договора
21:32
Итальянский клуб подпишет украинского футболиста
21:13
Участница Голос країни Татьяна Амирова представила сингл Не спеши
20:58
В МИД РФ решили поучить Киев, как надо добиваться освобождения пленных моряков
20:19
Освобождение украинских моряков: Россия отписала Украине ноту с "лазейками" для Киева
20:09
Транзит газа: эксперт разложил по полочкам, на что может рассчитывать Украина
20:03
В ГБР рассказали, фигурантом скольких уголовных дел стал Порошенко
19:14
Россию вернули в ПАСЕ без санкций, но с 5 требованиями: чего хочет ЕС Видео
19:00
Вятрович предупредил об опасности отмены названий проспектов Бандеры и Шухевича
18:35
Жена Луценко пришла на благотворительный вечер в платье за 50 тысяч гривен
18:30
Слуга народа заставит глотать пыль остальные партии на выборах в Раду - соцопрос
18:29
Буффон согласился стать запасным в Ювентусе
18:09
Стало известно, когда встретятся Трамп и Путин, на повестке дня - Украина
18:05
Оппоблок стал первым номером в бюллетене на выборах в Раду
18:01
В российском парламенте радостно подмахнули закон Путина о разрыве ракетного договора
17:58
Премьеру Гройсману доверяет каждый пятый украинец - опрос
17:55
Яценюк призвал Раду срочно собраться из-за возвращения России в ПАСЕ
17:31
Atlas Weekend-2019: все хедлайнеры фестиваля и даты выступлений
17:15
Возобновление полномочий РФ в ПАСЕ отложили: названа причина
16:24
Кабмин накинул узду на тариф на отопление для украинцев: детали
16:17
Украинская сборная выиграла две медали Европейских игр
16:10
"Сиськи опять пропали": звезда сериала Школа разделась до кружевного белья
16:06
Главные новости 26 июня: подвижки в разрешении конфликта на Донбассе и свежий рейтинг партий Видео
16:05
Известные украинские футболисты устроили зажигательные танцы на столе
16:03
В ЦИК обьявили порядковые номера партий в бюллетене
15:51
Сваты 6 сезон: дата выхода нового сезона скандального сериала
15:46
Любовь не остановить: Пленный украинский моряк женился прямо в московском СИЗО Видео
15:42
Суд обьяснил, почему отменил переименование проспектов Бандеры и Шухевича Видео
15:18
Евровидение-2020: дата и город проведения конкурса в Нидерландах
15:17
Первый этап разведения сил: украинские военные покинули позицию у Станицы Видео
14:44
Звонила: Оля Полякова выпустила новый летний хит Видео
14:30
В "ДНР" официально назвали убийц Захарченко и Моторолы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять