Украинцы не осуждают агрессора, но требуют это от Европы / Reuters

Давайте примерим на себя оптику условного европейского политика.

Есть Украина. Страна, на которую напало соседнее государство. Агрессор аннексировал один регион и оккупировал еще два. За пять лет погибло 13 тысяч человек. Европейский политик открывает социологию и видит, что на пятый год войны к государству-агрессору хорошо или очень хорошо относятся 57% населения Украины. Плохо или очень плохо – лишь 27%. Еще 15% - не определились. При этом динамика вполне очевидна – отношение улучшается с каждым годом.

Вдобавок, число тех, кто хочет жить с соседом без границ и таможни достигло 48%. 38% хотят прекращения военных действий и замораживания конфликта. Еще 22% готовы предоставить оккупированным территориям автономию в составе страны. Сражаться до победного согласны лишь 18% жителей Украины.

Читайте такжеПерелом: почему Россию вернули в ПАСЕ и что делать УкраинеУ европейского политика нет оснований сомневаться в этих цифрах. Ведь на президентских выборах 73% украинских избирателей поддержали человека, который предлагал "просто прекратить стрелять". И спустя два месяца после его инаугурации 50% обывателей ждут, что новый президент "решит вопрос прекращения огня на Донбассе".

Список приоритетов вообще иллюстративный. 38% ждут снижения тарифов. 20% - повышения соцстандартов. А тех, кто ожидает укрепления армии и тех, кто хочет нормализации отношений с РФ, поровну – по 12%.

Социология беспристрастна. Европейский политик видит в этих цифрах страну, которая не хочет воевать. Которая устала от издержек. Которая хочет мира. Которая готова расплачиваться за мир суверенитетом. И почему он в этот момент должен вести себя как ястреб – если ястребами отказываются быть люди, на которых напали? В этот момент он резонно думает о том, почему бремя санкционных издержек должны нести его сограждане. Если жители страны, ради которой эти санкции вводились, настроены вполне капитулянтски.

Читайте такжеПочему Россию вернули в ПАСЕ и при чем тут ЗеленскийМы аплодируем грузинской делегации, поддержавшей в ПАСЕ украинскую позицию. Но десять лет назад мы вели себя по отношению к Грузии точно так же, как сегодня ведет себя по отношению к нам Европа. После войны 2008 года 30% украинцев считали агрессором Грузию, 25% - Россию, а вину на обе стороны возлагали 20%. Спустя год с небольшим во втором туре украинских президентских выборов сошлись два политика, каждый из которых поддержал в том конфликте Москву.

Мы говорим о том, что Европа нас предала. Что, выбирая между ценностями и деньгами, она предпочла второе. Вспоминаем Судеты и историю Второй мировой. Но давайте начистоту.

Европа ведет себя так, как ведет себя сама Украина. Если мы не готовы нести издержки – то почему их должны нести за нас французы и немцы? Если мы грезим о мире с агрессором – то почему о нем не должны мечтать Берлин и Париж? И если мы голосуем за возвращение в парламент "российской делегации" из партии Виктора Медведчука – то почему этого не могут делать европейские парламентарии?

Лицемеров никто не любит. Нет смысла говорить о ценностях и поступать вопреки. Нам кажется, что право на эту этическую формулу отныне принадлежит нам.

Но, на самом деле, оно принадлежит европейцам.

Павел Казарин, журналист, для Крым.Реалии