Почему Зеленскому нужно из Порошенко сделать котлету

Андрей Головачев

политический эксперт

1 июля 2019, 06:59

Новому президенту простят все, если он посадит старого.

Порошенко, Зеленский
Зеленскому просто необходимо посадить Порошенко и Ко / Reuters

Последние данные социологической службы "Рейтинг" показали , что уровень доверия избирателей к Порошенко составляет 15%, а к Зеленскому - 63%. Разница - огромная!

Казалось бы, Владимиру Зеленскому не о чем беспокоиться, ведь Петр Порошенко - это, по сути, единственный, кто находится в реальной в оппозиции к нему. Юлия Тимошенко уже заявила, что не пойдет в оппозицию и будет поддерживать Зеленского, Юрий Бойко - может только изображать оппозицию, все остальные будут всеми правдами и неправдами залезать к правящую коалицию.

Ситуация для Зеленского выглядит сверх благоприятной. Но не все так просто.

Личный рейтинг Порошенко сейчас находится на своем нижнем уровне. Ниже уже не будет. Его поддерживают 15% избирателей, позиция которых сводится примерно к следующим тезисам:

Читайте такжеВ случае проигрыша на выборах Порошенко ждет судьба Януковича"Да, Порошенко, видимо, воровал. Но без этого в нашей политике сейчас невозможно, так как любому президенту нужно иметь личный золотой запас, чтобы подкупать продажных депутатов, принимать необходимые законы и проводить нужную политику. А Порошенко проводил державническую, национальную патриотическую политику, направленную на движение страны в европейском направлении и т.д."

Рейтинг Порошенко сейчас реалистичный, достаточно крепкий и, что самое главное, он подтверждается его предыдущими действиями.

А вот личный рейтинг Зеленского сейчас ни что иное, как рейтинг надежды, потому что он ранее не был в политике и его рейтинг не подтверждается его предыдущими действиями. Рейтинг надежды - это вещь эфемерная, неустойчивая, как правило, быстро испаряется.

Симпатики Зеленского понимают, что до выборов в ВР его возможности ограничены, поэтому общество постарается передать ему власть и в парламенте, чтобы реализовать те надежды, которые оно возлагает на него.

Читайте такжеКак Вакарчук умножает Порошенко на нольОднако, по опыту предыдущих президентов, где-то через полгода после выборов, рейтинг Зеленского начнет стремительно падать и концу первого года президентства он установится в районе 18-20%. По той простой причине, что новый президент не сможет реализовать главные требования своего электората:

  • обеспечить мир на Донбассе
  • понизить тарифы
  • отменить гуманитарные ограничения, наложенные на русскоязычную часть общества

А вот рейтинг Петра Алексеевича, по закону сообщающихся сосудов, начнет свой рост. И через год - полтора рейтинги нынешнего и бывшего президентов сначала сравняются, а потом Порошенко может и опередить Зеленского. Ситуация для последнего может стать просто невыносимой.

Избежать этого сценария Зеленский может только, если он вспомнит о самом главном требовании своего электората - посадить Порошенко. Народ жаждет мести. А это очень сильное чувство! Люди готовы многим пожертвовать и многое стерпеть, лишь бы удовлетворить свое чувство мести. Кто не верит, спросите у Портнова, который, похоже, месть Порошенко сделал главным смыслом своей жизни на ближайшие годы.

Читайте такжеКуда делись 25%: партия Порошенко может не попасть в РадуОбщество сможет простить Зеленскому и высокие тарифы, и войну на Донбассе, но только при условии, что он сможет посадить Петра Алексеевича и его окружение, которое было замешано в коррупции. По существу, другой разумной стратегии борьбы за власть у Зеленского нет. Тем более, что если он не будет преследовать Порошенко и Ко, то президента вскоре будут просто презирать. Можно и срок не досидеть.

Поэтому, я убежден, что Порошенко будут, что называется, рвать на части. ГБР, НАБУ, САП, прокуратура, СБУ, суды правильно поймут сигналы, исходящие из АП, послушно возьмут под козырек и в течении года из Петра Алексеевича сделают "котлету", быстро вынудив его покинуть страну. На этом политик Порошенко закончится, подтвердив мой давний прогноз, о том, что все президенты, начиная с Виктора Януковича будут убегать из страны.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Андрей Головачев
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