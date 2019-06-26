Социологи выяснили, сколько украинцев доверяют Зеленскому

Владимиру Зеленскому доверяют более 60% опрошенных, узнали социологи / Reuters

В Украине с четверга по понедельник, 20-24 июня, Социологическая группа Рейтинг провела опрос и выяснила, что президенту Владимиру Зеленскому доверяют 67% опрошенных.

Украинскому лидеру не доверяют 26% участников опроса, говорится на сайте Рейтинга.

По данным исследователей, лидерами по уровню недоверия являются экс-президент, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко и нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются Святослав Вакарчук (25%) (лидер парии Голос — Ред.), Дмитрий Разумков (22%) (глава партии Слуга народа — Ред.), Анатолий Гриценко (21%) (лидер партии Гражданская позиция — Ред.), Игорь Смешко (21%) (лидер партии Сила и честь — Ред.)…", — выяснили социологи.

Также эксперты узнали, что нардепу, главе Оппозиционной платформы — За жизнь Юрию Бойко доверяют 20%, народной избраннице, лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко — 17%, а Порошенко — 15%.

Социологическая группа Рейтинг 20-24 июня опросила в форме интервью 2 тысячи украинцев в возрасте от 18 лет.

Ранее группа Рейтинг провела опрос и выяснила, что половина опрошенных довольны деятельностью Владимира Зеленского, 14% — противоположного мнения, а еще 38% — пока не смогли сформировать свое отношение к президенту.