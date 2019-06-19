Социологи рассказали, скольких украинцев устраивает работа Зеленского-президента

19 июня 2019, 17:25

Социологи продолжают усиленно опрашивать мнение украинцев по тому или иному важному для страны поводу.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Сотрудники социологической группы Рейтинг опубликовали результаты нового опроса, по поводу того, сколько украинцев довольны работой Владимира Зеленского на посту президента страны

"Половина опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 14% − противоположного мнения, ещё 38% пока не смогли сформировать своё отношение к нему", − заявили социологи.

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что 65% жителей Украины отрицательно оценивают работу премьер-министра/главы Кабмина Владимира Гройсмана. В то же самое время работой депутатов Верховной Рады недовольны около 90% респондентов. 

По словам социологов, опрос проводился с 8 по 12 июня 2019 года. В исследовании принимали участие 2 тысячи респондентов.

Напомним, ранее социологи узнали, кого украинцы желают видеть в кресле премьера. 

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опрос Владимир Зеленский социология Украина
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