Нас ждет Кабмин Зеленского и Вакарчука: что в этом хорошего и что плохого

Партии Зеленского и Вакарчука получат большинство в Раде

Старые элиты ждет катастрофическое обновление. Новый парламент для них обязательно станет чужим. Это уже очевидно.

И как бы они не наслаждались собственными пропагандистскими отрыжками, "жратвовый поезд" уже ушёл. А на колымажкой "гипердрезине Омеляна" они могут, разве что, претендовать на участие в съемке документального сериала "Тупой, ещё тупее-3. Украинский формат".

Да, не все так просто. Легендарные виртуалы из "Слуги народа" оказались банальными "детьми" своих политродителей и потому рейтинг начинает понемножку просаживаться. Продажи мест в списках, кандидаты с дурнопахнущим "тройным дном", классические разводки (своим все, чужим закон), мажорные бездельники, кумовья и одноклассники. Все как всегда.

Читайте такжеКак Вакарчук умножает Порошенко на нольТем не менее, партия, состоящая из безупречных ноунеймов возьмёт подавляющее большинство, которое обильно смажет не меньшим количеством приспособленцев-мажоритарщиков. А в самом парламенте к ней добавится вторая партия, точно также состоящая из идеальных ноунеймов, но только с традиционным патриотическим пафосом - Вакарчуковский Голос.

Именно эти две партии и будут формировать правящую коалицию и коалиционное правительство. И в любом случае они договорятся между собой. А значит, что только представители данных ноунеймов и будут претендовать на все ключевые министерские должности, включая, естественно, главу Кабмина.

Внимательно перечитайте эти пару строчек. Глава Кабмина будет президентским или (в крайнем случае) компромиссным между спонсорами Зеленского и Вакарчука. И премьер этот, равно и весь прочий Кабмин, окажется закрытым для традиционных нынешних решальщиков. Временно. Пока не утвердит разорительные для них лоббистские тарифы.

Да, разумеется, профессионализма там будет мало. И через несколько месяцев со всех щелей попрут кособочины. Но воспитательный эффект сам по себе потрясающий. Потому что вся сегодняшняя gov-братия, которая продолжает мелко гадить, эффективно самозакапывается.

Читайте такжеКак Вакарчук может повторить феноменальный успех СвободыА вообще, это потрясающе зрелище, когда лидер партии "Винницких толстушек" и по совместительству действующий премьер всерьёз копошится в районе 1,5%. Гройсман, насколько я понимаю, банально хочет официально зафиксировать собственное ничтожество. Яценюк оказался чуть хитрее и уже два с половиной года бегает в тумане, подобно легендарному ежику. Или не менее легендарному неуловимому Джо. Ему просто в длинное ушко нашептали, что если чуть посидеть под кустом, то можно будет триумфально вернуться в игру. Обманули.

Ну да бог с ними, с самыми "успешными" премьерами за всю историю...Куда нелепее выглядит уверенность лидеров потенциально карликовых и потому бесполезных парламентских партий ("Оппозиционная платформа" и "Батькивщина"), которые всерьёз считают, что они сыграют в премьеров и потому неформально всем нам подмигивают - "выбирайте правильного премьера!"

Ни малейших шансов. Вообще. Будет в итоге только унижение и предложение "тихонько сидеть в приёмных и ждать".