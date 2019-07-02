Подставили Славу: кто отправил Вакарчука на расправу Тимошенко

Игорь Лесев

Писатель, публицист

2 июля 2019, 08:42

Святослав Вакарчук зря пошел на дебаты с Юлией Тимошенко.

Тимошенко, Вакарчук
Тимошенко и Вакарчук провели дебаты 

Два месяца назад мы только о дебатах все и говорили. Сначала были дебаты, потом анализы. Петр Алексеевич Черчилль очень хотел дебатов с Владимиром Зеленским. Ну потому что он был уверен, что стоит наглеца вытащить на камеру и тот непременно обосрется.

И давайте прямо, все бы так и было, зайди Зеленский в формат классических дебатов. Вопросы с заковырочками, ответы без понимания проблематики и хромой украинский. Порошенко тогда это все равно бы не спасло, но пойди все в таком русле, возможно, такого разгрома Петра Алексеевича не последовало бы.

Но Зеленский тогда задал повестку ютуб-шоу. И все две недели страна ржала с Порошенко, который все хотел победить клоуна, но ему сценаристы до финальных титров так и не сказали, что по сюжету клоуном был именно он.

И вспомните один момент. Между своим куражом Зеленский на дебаты в качестве модератора пригласил Юлию Тимошенко. Тогда это было оценено, как не самый сильный ход Зе. Мол, чего ты ее приплел, она только-только сопли утирала от очередного падения, и вот опять в нее пальцем тыкнули.

Читайте такжеНас ждет Кабмин Зеленского и Вакарчука: что в этом хорошего и что плохогоНо Тимошенко – это был тоже инструмент стеба Порошенко. К Тимошенко можно по-разному относиться. Но несомненным остается тот факт, что никто эту женщину у микрофона не переговорит. Даже когда Юля не в ударе. Даже когда не в своей теме. Даже когда против нее будет толпа подкованных оппонентов и ангажированных модераторов-журналистов. Юля даже в сонном состоянии опаснейший персонаж.

Именно потому от нее бегали все, включая Порошенко. Юля – это пустое, пафосное, перекрученное, но всегда находящее благодарную аудиторию слово.

Почему этого не сказали Святославу Вакарчуку – загадка.

А Вакарчук ведь послабее Зеленского. Вот просто объективно. Зеленский зарабатывал на жизнь смешным словом, монологами и театрализованными выступлениями. К тому же он постоянно был в политической теме, потому что большинство скетчей "Квартала" именно политические.

Т.е. Зеленский, например, не может лично для себя сформулировать, как вести Украине по вопросу возвращения России в ПАСЕ или как реагировать на скоро открывающийся "Севпоток". Но если его публично спросить об этом, он не рассказав ничего конкретного, все равно не будет выглядеть идиотом для масс. Потому что массы тоже не знают ответы на эти вопросы.

Читайте такжеКак Вакарчук умножает Порошенко на нольА Вакарчук... Вакарчук – он певец ртом. Это тоже немало. Человек не боится камеры, привык держать аудиторию. Между песнями, опять же, надо уметь что-то сказать. Кого с днюхой поздравить, кого-то поблагодарить за что-то хорошее.

Но это все равно другой формат. За пределами того, что ты не знаешь, ты уже не интересен. А учитывая набор слов Вакарчука, за пределами музыки и, может быть, некоторых видов медицинских препаратов, он неинтересен ничем.

Вакарчук – это такой себе молодой Андрей Садовой. Такого набора пустых клише и фраз на одно предложение давно не приходилось слышать. "Все говорят цифрами, а воз и ныне там". "Украинцы – самая трудолюбивая нация в Европе". "Нам нужно думать о людях, никто о простых людях не думает".

А против него Юля. Она его долбит цифрами, делает, даже не напрягаясь, идиотом, а затем стоит рядом почти виноватая.

В общем, Вакарчук – это печалька. Будет у нас реинкарнация "Самопомощи" еще на 5 лет. Пустые и бесполезные иждивенцы.

Одна отрада. Поле не резиновое. И каждый "голосист" в Раде – это минус черчиленок, садовенок или какой-то еще грицаненок.

И все же Вакарчуку злоупотреблять интеллектуальной всеядностью своего электората не стоит. Еще парочка таких дебатов, и Вакарчука окончательно перестанут сравнивать с Зеленским, зато рассмотрят в нем нового Виталия Кличко.

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Святослав Вакарчук Юлия Тимошенко дебаты Игорь Лесев
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