Как вышедшие из под контроля Кремля боевики пытаются сорвать мирный процесс

Война на Донбассе

Синхронно с активизацией мирного переговорного процесса в Минске проявилась и противоположная тенденция — боевики резко усилили провокации на фронте.

Причем, можно говорить именно о демонстративном характере этих провокаций. Потому что обстрел нашей санитарной машины, красные кресты на которой видны с расстояния выстрела — это совершенно умышленное действие, направленное на срыв мирного процесса.

Но я убежден, что в данном случае это — не Кремль. То есть, все, что касается войны на Донбассе — это последствия действий Кремля, но данные провокации — не кремлевская инициатива.

Да, тактическое командование боевиками осуществляют, в основном, российские "отпускники". Да, боевики давно бы разбежались, если бы им не поставлялось вооружение и боеприпасы из России, не выплачивалось денежное довольствие рублями. Да, россияне не колеблясь зачищают боевиков, которые начинают любую самостоятельную игру.

Но это не означает, что россияне способны проконтролировать абсолютно все.

Передовая всегда и везде живет своей собственной жизнью. И у боевиков давно сформировалась прослойка тех, кто ничего не умеет, кроме воевать. И ничего не хочет. Им некуда бежать — в РФ их не ждут. Вот они-то и пытаются сейчас сорвать переговорный процесс. Причем, действуя наверняка: расстрел санитарного автомобиля (а также активизация снайперов!) гарантированно вызвало в украинском обществе резкую волну возмущения и неприятия любых переговоров с боевиками.

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А Кремлю как раз сейчас выгодно продемонстрировать мировому сообществу свою как бы вменяемость и договороспособность.

Поэтому нашей группе в Минске надо категорически требовать, у россиян, в первую очередь, немедленного расследования расстрела нашего санитарного авто и выдачи нам виновных. В крайнем случае, исполнения им "колыбельной Вагнера".

А иначе все попытки прекращения огня, разведения войск и надежного перемирия будут торпедированы непримиримыми боевиками.