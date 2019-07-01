Коварный обстрел санитарного Хаммера под Мариуполем: число жертв возросло

Возросло количество жертв коварного обстрела санитарного Хаммера под Мариуполем / Минобороны Украины

Количество жертв коварного обстрела боевиками санитарного автомобиля Хаммер в районе Водяного (находится под Мариуполем) возросло до двух человек.

От полученных травм умер военный медик, говорится на странице пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

После обстрела медик находился в критическом состоянии.

Напомним, 1 июля под Водяным боевики выпустили по санитарному Хаммеру противотанковую управляемую ракету, погиб один военнослужащий, а двое, в частности, военный медик, — получили ранения.

В командовании Объединенных сил подчеркнули, что обстрел санитарных авто — нарушение международного законодательства и норм международного гуманитарного права. По его данным, обстрел был коварным и свидетельствует о том, что противник не соблюдает никаких международно-правовых норм.