Коварный обстрел санитарного Хаммера под Мариуполем: число жертв возросло

Военный медик, пострадавший в результате вражеского обстрела на Донбассе, погиб.
Количество жертв коварного обстрела боевиками санитарного автомобиля Хаммер в районе Водяного (находится под Мариуполем) возросло до двух человек.
От полученных травм умер военный медик, говорится на странице пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.
После обстрела медик находился в критическом состоянии.
Напомним, 1 июля под Водяным боевики выпустили по санитарному Хаммеру противотанковую управляемую ракету, погиб один военнослужащий, а двое, в частности, военный медик, — получили ранения.
В командовании Объединенных сил подчеркнули, что обстрел санитарных авто — нарушение международного законодательства и норм международного гуманитарного права. По его данным, обстрел был коварным и свидетельствует о том, что противник не соблюдает никаких международно-правовых норм.