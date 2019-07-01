Боевики обстреляли санитарное авто в ООС: погиб один человек, есть раненые

Военный медик находится в критическом состоянии / Фото из открытых источников

На Донбассе боевики обстреляли автомобиль с военными медиками ООС во время эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное с противотанковой управляемой ракеты.

В результате прямого попадания, один военный погиб на месте, еще двое ранены - военный медик находится в критическом состоянии, сообщили в штабе ООС.

"Командование Объединенных сил подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. Коварный обстрел санитарного автомобиля со стороны российских оккупационных войск является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм", - сказано в сообщении.

Напомним, в среду, 26 июня, возле Станицы Луганской в Луганской области украинские военнослужащие покинули позиции в рамках процесса разведения сил.

Ранее эксперт обьяснил, что значит отвод сил на Донбассе и чем он обернется для Украины.