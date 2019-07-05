Когда наступит окончательная смерть "порохоботства"

Смерть такого явления, как "порохоботство", наступит после бегства Порошенко из Украины / Reuters

Поведение Порошенко и всей его армии порохоботов после проигрыша на президентских выборах очень хорошо описывается моделью умирания, которую американский психолог Элизабет Кюблер-Росс описала ровно 50 лет назад.

Напомним, что Кюблер-Росс выделяла пять стадий - отрицание, гнев, торг, депрессия, отчаяние, – наблюдая за поведением смертельно больных пациентов больниц в Нью-Йорке, Чикаго и Колорадо. Но эти фазы применимы к описанию любой неприятной неизбежности, с которой неожиданно сталкиваются люди.

Именно такой кошмарной неприятностью для Порошенко и всей его прикормленной челяди стал проигрыш в первом туре 31 марта.

Именно в этом момент началась первая фаза, фаза отрицания. Суть фазы: это абсурд! это же клоун! Этого не может быть! Народ, ты свихнулся! Опомнись и правильно проголосуй во втором туре!

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Порошенко просто сходил с ума, отказываясь признать реалии. Он ссался в баночки, раздавал обещания все поменять, требовал встреч с Зеленским, чтобы размазать его на дебатах. Но пришел второй тур и... разгромное поражение!

С этого момент началась вторая стадия - стадия гнева. Порохоботы начинают вести себя агрессивно, пугают общество "реваншем", угрожают президенту физической расправой, если он уступит России, саботируют назначения Президента, принимают закон об импичменте, устраивают провокации и демонстрируют решительную агрессию на майдане. Вторая фаза продолжается и сейчас...

Что дальше?

Дальше, - строго по теории, - после оглушительного поражения на выборах в ВР, порохоботы вступят в стадию торга. Начнут хвалить Зеленского, предлагать ему конструктивное сотрудничество, выражать готовность поддержать его инициативы и т.д.

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Когда провалится фаза торга, основная масса порохоботов впадет в депрессию, переходящую в отчаяние. Наиболее одиозная часть покинет страну, другие выпадут в осадок, большинство переобуются в воздухе, некоторые просто сопьются.

Окончательная политическая смерть порохоботства, как уникального в своей мерзости явления, наступит после бегства Порошенко из страны.

Sic transit gloria mundi.