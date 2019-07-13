Спасение рядового Маркива

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

13 июля 2019, 08:27

Над бойцом АТО, защищавшим свою территорию, учинили показательную расправу, хотя никаких доказательств его вины нет. Украина должна вытащить парня из итальянской тюрьмы.

Фотография паспорта убитого на Донбассе итальянского репортера Андреа Роккелли
Фотография паспорта убитого на Донбассе итальянского репортера Андреа Роккелли

В Италии на 24 года осудили военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива.

И в Италии было сформировано общественное мнение: под давлением общества значительно выросли настроения в пользу России. И есть мощное российское лобби, которое работает в средствах массовой информации и с европейскими политиками.

Сломать эту систему достаточно сложно, особенно если нет достойной поддержки в информационных кампаниях со стороны государства, а у посольства – достаточных ресурсов. У нас есть мощная диаспора в Италии, но этого тоже недостаточно, чтобы проводить соответствующую работу.

Это вопрос государственной информационной политики, дипломатии, работы с правоохранительными органами и адвокатурой. И в том числе - защиты интересов украинцев, их прав и свобод в странах Евросоюза в целом.

Как по мне, у Украины есть достаточно оснований, как обвинять, так и судить итальянских наемников, воевавших на стороне оккупанта.

Но это будет симметричный ответ, а должен быть ассиметричный. В первую очередь связанный с работой по защите Виталия Маркива, ведь сейчас будет подана апелляция в высшую инстанцию. И надеюсь, что это поможет как-то решить ситуацию.

Но это очень опасный звоночек, ведь судят солдата. Судят за исполнение приказа. Судят того, кто защищал свою территорию от оккупанта и незаконных военных формирований.

А журналист погиб, находясь на территории позиций российских оккупационных войск.

Поэтому в этом решении больше всего политики, чем здравого смысла. И одним из элементов этой политики была работа на внутреннюю итальянскую публику, которая ожидает пророссийских реверансов. Это декларация поддержки со стороны определенных итальянских политических кругов перед Москвой.

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Сейчас нам важно отбить нашего парня и освободить его. Я думаю, что должны быть задействованы все механизмы итальянского судопроизводства. А также мы можем перейти в европейские судебные инстанции. И есть прецеденты, которые указывают, что есть все возможности добиться пересмотра решения национальных судей в Европейском союзе, и вынести оправдательный приговор. Это работа в первую очередь наших дипломатов и адвокатов с итальянской и европейской правоохранительными системами.

Я уже слышал про случаи, когда у украинцев, которые воевали в АТО, потом возникали претензии в Чехии, Бельгии, Франции и Испании. Но именно такой кричащий факт произошел только в Италии.

Я знаю многих бойцов АТО, которые сейчас находятся на работе в Италии. И если они были в розыске по линии запросов российского следственного комитета, адвокаты достаточно быстро отбивали эти вопросы. И как минимум трех моих знакомых отпустили после вмешательства нашего консула или адвокатов.

А ситуация с Маркивым действительно приобрела политический оттенок, потому что это касалась итальянского журналиста. И над украинцем учинили показательную расправу, хотя никаких доказательств его вины нет.

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АТО Донбасс Италия Нацгвардия Андреа Роккелли война на Донбассе Виталий Кулик Виталий Маркив
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