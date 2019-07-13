Спасение рядового Маркива

Фотография паспорта убитого на Донбассе итальянского репортера Андреа Роккелли

В Италии на 24 года осудили военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива.

И в Италии было сформировано общественное мнение: под давлением общества значительно выросли настроения в пользу России. И есть мощное российское лобби, которое работает в средствах массовой информации и с европейскими политиками.

Сломать эту систему достаточно сложно, особенно если нет достойной поддержки в информационных кампаниях со стороны государства, а у посольства – достаточных ресурсов. У нас есть мощная диаспора в Италии, но этого тоже недостаточно, чтобы проводить соответствующую работу.

Это вопрос государственной информационной политики, дипломатии, работы с правоохранительными органами и адвокатурой. И в том числе - защиты интересов украинцев, их прав и свобод в странах Евросоюза в целом.

Как по мне, у Украины есть достаточно оснований, как обвинять, так и судить итальянских наемников, воевавших на стороне оккупанта.

Но это будет симметричный ответ, а должен быть ассиметричный. В первую очередь связанный с работой по защите Виталия Маркива, ведь сейчас будет подана апелляция в высшую инстанцию. И надеюсь, что это поможет как-то решить ситуацию.

Но это очень опасный звоночек, ведь судят солдата. Судят за исполнение приказа. Судят того, кто защищал свою территорию от оккупанта и незаконных военных формирований.

А журналист погиб, находясь на территории позиций российских оккупационных войск.

Поэтому в этом решении больше всего политики, чем здравого смысла. И одним из элементов этой политики была работа на внутреннюю итальянскую публику, которая ожидает пророссийских реверансов. Это декларация поддержки со стороны определенных итальянских политических кругов перед Москвой.

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Сейчас нам важно отбить нашего парня и освободить его. Я думаю, что должны быть задействованы все механизмы итальянского судопроизводства. А также мы можем перейти в европейские судебные инстанции. И есть прецеденты, которые указывают, что есть все возможности добиться пересмотра решения национальных судей в Европейском союзе, и вынести оправдательный приговор. Это работа в первую очередь наших дипломатов и адвокатов с итальянской и европейской правоохранительными системами.

Я уже слышал про случаи, когда у украинцев, которые воевали в АТО, потом возникали претензии в Чехии, Бельгии, Франции и Испании. Но именно такой кричащий факт произошел только в Италии.

Я знаю многих бойцов АТО, которые сейчас находятся на работе в Италии. И если они были в розыске по линии запросов российского следственного комитета, адвокаты достаточно быстро отбивали эти вопросы. И как минимум трех моих знакомых отпустили после вмешательства нашего консула или адвокатов.

А ситуация с Маркивым действительно приобрела политический оттенок, потому что это касалась итальянского журналиста. И над украинцем учинили показательную расправу, хотя никаких доказательств его вины нет.