Как Порошенко унижает себя на глазах у всей Украины

Михаил Подоляк

политтехнолог

15 июля 2019, 07:44

Экс-президент ведет себя, как самый последний попрошайка, выклянчивая себе депутатство.

Порошенко и Зеленский на дебатах
Порошенко и Зеленский на дебатах / Reuters

Всего неделя осталась до очередного промежуточного финиша. Досрочная парламентская, увы, опять доказала, что все вечно под украинской луной. Пафос, ложь, глупость продаются у нас по-прежнему с большой легкостью. Правда, в меж-выборный период, это чуть меньше заметно. Потому что ситуативные "чемпионы" заняты крысиными охотами. Им просто некогда.

Прекрасно понимаю, что истинная (человеческая) гордость - крайне сложное и редкое качество для современных политиков. Им куда ближе необязательность бордельных красавиц, скользкость водных змей и кровелюбие лесных клещей. Гордость же предполагает, прежде всего, самоуважение и справедливую оценку тому, кто ты есть на самом деле. Это адекватность и практически полное отсутствие навыка завираться до покраснения.

Особенно ценной могла быть гордость... экс-президента. Он не должен размениваться на мелочи и прекрасно знает, что уже большой человек. Авторитет, у которого много заслуг. С уже сложившимися характеристиками для настоящего учебника истории. Пётр Алексеевич Порошенко совсем другой. Мелкий провинциальный воришка, волею страшного случая, ставший президентом на переломе малых эпох. Когда нужно было стать намного более большим, чем он себе мог даже представить. Когда нужно было отказаться от безумной любви к собственному карману, а свою врожденную гнилость отправить под домашний арест). Но нет...

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Мало того, что как президент (госменеджер) Порошенко оказался никчемным. Мало того, что мы получили пятилетку упущенных шансов и системного раскола общества. Так и сегодня он ведёт себя как самый распоследний попрошайка. Выклянчивая себе депутатство. "Подайте мне ещё каких/то ништяков. Ну дайте мне хоть что-то. Я же не смогу потом со своим жлобским пафосом ходить по кабинетам и выпрашивать себе что-то". Классическая модель поведения примитивного уличного попрошайки. Ему открыто орут - "исчезни уже наконец!", а он ездит и просит. В каждую затычку. В каждую дырку. В нём не осталось ни толики самоуважения, но безмерно все того же пустого пафоса. Но Порошенко не был бы Порошенко, если бы сделал выводы. Нет же - как профессиональный лжец, он опять продаёт себя как человека, у которого якобы и не было пяти неудачных лет жлобского президентства.

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И ещё кое-что. Тот, кто знает Петра Алексеевича лично, прекрасно понимает, что он беспробудно болен провинциальным снобизмом. Для него совсем не характерно поведения, в котором нужно с уважением относиться к другому человеку. Потому что он любит только себя. А если ты любишь только себя и видишь только себя, то остальное, безусловно, просто омерзительная постановка. Порошенко на самом деле ненавидит то, что ему приходится сейчас делать - просить повторный шанс. Он люто ненавидит окружающих, включая сторонников, потому что перед ними нужно лебезить. Но делает это, все больше погружаясь в крайние формы психического расстройства... Тут ведь в чем вопрос. Сколько у нас социально слепых сограждан, все ещё способных протянуть руку на парламентских столь примитивному лицемеру?

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