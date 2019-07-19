Порошенко в Европе стал окончательно нерукопожатным

Петр Порошенко в Европарламенте / Европейская солидарность

В Европе Порошенко уже не рукопожатый. Большинство политиков отлично понимают, что он масштабный коррупционер и впереди его ждет или тюрьма, или бегство из страны.

Большинство, но не все! В ЕС есть 4 страны которые не обращают внимание на коррупцию Порошенко и для которых он всегда будет желанным гостем.

В европарламенте, куда Порошенко сбежал, чтобы избежать допроса в ГБР, это балтийские страны и Польша, .

Почему? Неужели они не понимают, что Порошенко -токсичен, что журнал Таймс внес его в тройку самых махровых коррупционеров Европы?!

Понимают, конечно!

Читайте такжеПорошенко возглавил рейтинг самых отвратительных политиковТогда чем объяснить их поведение? Почему они продолжают лобызаться с коррупционером Порошенко и в его обществе выглядят довольно нелепо, если не сказать глупо?

Объяснение дает пирамида потребностей по Маслоу.

Поляки и прибалты находятся в состоянии жесткой конфронтации с Россией и для них вопрос геополитической безопасности стоит очень остро. Все четверо понимают, что пока Россия не смогла взять контроль на Украиной они находятся в относительной безопасности.

Для поляков и прибалтов Порошенко - это гарантия того, что Украина всегда будет находиться в состоянии полу-войны с Россией. А это повышает их безопасность, так как России не до них.

Читайте такжеСидел на галерке: для Порошенко не нашлось места в ЕвропарламентеА потребности в безопасности, как доказал Маслоу, являются более важными, чем потребности к чистоте нравственного чувства, потому что относятся к базовым вопросам биологического выживания. Человек или государство в целом начинает интересоваться вопросами морали, эстетики, защищать права животных и т.д., только тогда, когда он накормлен, обут, имеет жилье и - самое главное!! - чувствует себя в безопасности. Поляки и прибалты пока не решили свои проблемы безопасности. Прибалты всерьез боятся вторжения со стороны России, а поляки поклялись сделать все возможное, чтобы затянуть Украину в НАТО и сделать ее буфером между ними и Россией.

Нет сомнения, что у поляков и прибалтов Порошенко вызывает чувство брезгливости с точки зрения моральных ценностей, которые они исповедают. Но вопросы безопасности для них на порядок важнее. Поэтому, зажав нос, они будут позировать с Порошенко, улыбаться и пожимать ему руку. Страх, как известно, сильнее порядочности.

А вот, скажем, у испанцев нет проблем безопасности с Россией. Поэтому они руки Порошенко не подадут и при первой возможности наложат арест на его дачу в Испании.