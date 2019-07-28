Долги президента Зеленского: почему новому президенту придется сложнее, чем Порошенко

Павел Казарин

крымский журналист

28 июля 2019, 07:37

Владимиру Зеленскому не позавидуешь. Отныне у него нет шансов кивать на обстоятельства

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский на избирательном участке во время парламентских выборов

Городские легенды гласят, что решение идти в политику Владимир Зеленский принял после запрета сериала Сваты. Политика вмешалась в дела шоу-бизнеса, и шоу-бизнес решил ответить. Впрочем, говорят, стартовые амбиции сводились лишь к 3−4‑му месту на президентских выборах и к 10% на парламентских. Но что‑то пошло не так.

Теперь у него в распоряжении самостоятельное большинство. Беспрецедентный уровень поддержки. Шансы на редактирование Конституции. Украинский избиратель сделал все, о чем его просил Владимир Зеленский. И теперь президенту предстоит отдавать долги.

Украинские граждане голосовали не за политическую партию Слуга народа.­ Давайте начистоту — ее попросту не существует. Это собрание незнакомых между собой людей, многие из которых являются носителями противоположных ценностей. Люди голосовали за самого Зеленского. За собственную мечту о лучшей жизни. За светлое будущее и против всего плохого.

Ставка сработала. Новое победило старое. Владимир Зеленский получил все, о чем только может мечтать политик. И в этом же его трагедия.

Читайте такжеТрое против одного: кто готовит сговор против ЗеленскогоПрезидент обречен оказаться на распутье. Потому что теперь не получится списать ненаступление эпохи счастья на козни парламента. Не получится перевести стрелки на Кабинет министров. Не выйдет обвинить во всем партнеров по коалиции. Владимир Зеленский может не оглядываться на систему сдержек и противовесов, потому что этой системы больше нет. Отныне все в стране — его персональная ответственность.

Первые месяцы еще можно списывать негатив на сопротивление старой системы. Устраивать на камеры разносы чиновникам. Звонить напрямую мэрам и главам обл­советов. Требовать отставок и заявлений "по собственному". Но рано или поздно президенту придется окунуться в реальность с головой. И тут его ждет ряд открытий.

Например, то, что украинские проблемы рождены не только саботажем чиновников. Их причины кроются не только в старых коррупционных схемах. То, что обрекает страну на ее нынешнее существование, — это ткань общественного договора. В рамках которого граждане хотят жить не по закону, а по справедливости. И каждый эту самую справедливость готов трактовать в свою пользу.

Владимиру Зеленскому предстоит обнаружить, что украинские граждане хотят несовместимого. Низких налогов и высоких пенсий. Борьбы с коррупцией и чиновников, живущих на зарплату школьного учителя. Низких тарифов и европейских стандартов.

Ему предстоит узнать, что из Украины не получится построить Германию. По той же причине, по которой не удалось стать Германией соседней Польше. Варшава начала проводить реформы почти тридцать лет назад — и все равно обречена оставаться в догоняющей позиции по отношении к Берлину. На ее фоне украинские мечты об одномоментном попадании в "первый мир" выглядят довольно наивно.

Читайте такжеГетто и изоляция: как Зеленский непринужденно опустил Медведчука и сорвал реваншВладимиру Зеленскому предстоит узнать, что реформы не обязательно бывают популярными. Что любая успешная экономика — это в первую очередь пространство честной конкуренции. Что украинский избиратель в массе своей воспринимает реформы как сокращение трат и рост доходов. А борьбу с коррупцией — нередко как борьбу с богатыми.

Ему придется обнаружить, что украин­ские олигархи владеют ресурсами, сопоста­вимыми с теми, что есть в распоряжении­ государства. Что борьба с финансово-про­­мышленными группами чревата ответными действиями. Ему предстоит узнать про регио­нальных баронов и феодальный характер отношений.

Ему предстоит выяснить, что мир на Донбассе зависит лишь от доброй воли Кремля. Что любые проявления лояльности воспринимаются Москвой как недостаточные. Что Кремль готов видеть Украину только как забавный этнографический элемент в имперской палитре. А ее граждан — как региональную разновидность "единого народа", который просто вкусно готовит и неплохо поет.

Владимир Зеленский обречен узнать, что Украина — это бедная страна Восточной Европы. Стабильность которой во многом зависит от лояльности западных кредиторов. И что деньги Киеву готовы давать под вполне конкретные обязательства. И многие из них совершенно не вписываются в обывательские ожидания.

По большому счету, президент обречен оказаться на распутье. Он предаст либо ожидания своих избирателей, либо интересы страны. В первом случае его рейтинг очень быстро уйдет в пике. Или он может побороться за народную любовь — и расплатится за нее будущим страны.

Но какой бы вариант он ни выбрал, винить Владимиру Зеленскому будет уже некого.

Павел Казарин, журналист, для Нового Времени

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