Без шин и коктейлей Молотова не считается, или Чем закончатся протесты в РФ

Протесты в России

Примечателен повод, который вывел на улицы москвичей: ряду неприятных власти кандидатов перекрыли возможность участия в выборах в Мосгордуму 8 сентября, причем даже поленившись как-то имитировать законность. На фоне прочих российских беззаконий это не самое броское, но сыграла роль, видимо, наглость в ситуации, которая вроде не содержала необходимости нагличать. Да и в целом как-то накопилось. С 2012 года, целых семь лет, сколько-нибудь массового протеста в российской столице не было.

Ничего особенного от акции не ожидалось. Задачей протестующих было показать желание пройти к мэрии на Тверскую, 13, и сказать свое "фе", задачей многочисленных полицейских подразделений и прочих служивых – подтвердить изначально существовавшую уверенность протестовавших, что пройти к мэрии не удастся. Все при своих. Чтобы лишить протест "головы", перед ним задержали самых активных незарегистрированных кандидатов и, как обычно, Алексея Навального. Вполне вероятно, что это и было ключевой ошибкой начальства. Действия участников акции, предоставленных самим себе, приобрели качества непредсказуемости, стихийной самоорганизации, а, значит, непобедимости: жидкое не сломаешь.

Одновременное перемещение в разных местах по центру Москвы нескольких групп в сотни людей создало впечатление куда большей массовости, чем на самом деле. К моменту, уже вечером, когда всех оставшихся окончательно похватали на Трубной площади и рассеяли на Цветном бульваре, дело было сделано. Информация о тысяче задержанных звучит как свидетельство поражения власти и многозначительное обещание дальнейших неприятностей для нее.

Читайте такжеЛогика оккупанта: почему Путин два десятилетия не уходит из властиКошки-мышки и толкалки с ОМОНом задали новый популярный тренд среди столичной молодежи, у которой не было раньше таких увлекательных развлечений, полных адреналина и при этом гражданской значимости. У протеста появились знаковые места, как храм Космы и Дамиана в Столешниковом переулке, где люди, преследуемые полицией, получили помощь. В общем, вышло неожиданно круто, особенно с учетом сонного летнего сезона. Многим захочется повторить, а у тех, кто в этот раз не смог или не стал, возникнет желание присоединиться. И да, в следующий раз будет наверняка опасней, потому что Кремлю это поражение не по нутру, уступить улице – признать свое поражение, и там захотят реванша. Желание закрепить успех у одних совпадает с желанием других понаглядней задушить первых.

Делать какие-то далеко идущие выводы об акции и о том, что будет после нее, не приходится. Она была тем, чем была, не больше, но и не меньше. Рассчитывать на то, что с этого момента протестное движение в России взметнется вверх и снесет Путина, не приходится. Как пишет политолог Александр Морозов, массовый столичный протест может Читайте такжеВ Москве протестующие скрылись от избиений полиции в церкви: эпичное видеоперевернуть ситуацию при совпадении ряда факторов. Необходимо, чтобы во власти был раскол, в том числе и по вопросу о возможности и степени применения силы. На стороне оппозиции должны быть группы, готовые к силовым столкновениям. Общественная эмоция должна быть крайне накалена, когда требование справедливости выше чувства самосохранения. Центры протеста возникают по всей стране. К событиям приковано внимание мировой общественности, что оказывает деморализующее влияние на силовиков. Ничего из этого нет и пока не предвидится. Но такие вещи очень сложно предвидеть, тем они и опасны для власти. Еще летом 2013 года в Украине никак не просматривалось, чем обернется зима, а у нас все-таки была какая-никакая демократия.

В критике нашими соотечественниками московских событий есть два доминирующих подхода:

хай їм всім грець, и без горящих шин и коктейлей Молотова не считается.

Все-таки очевидно, что одни грець заслужили больше, чем другие, ведь, например, если мы всерьез хотим вернуть Крым, то такой разговор будет легче вести с представителями свободной России, а не нынешними упырями, обитающими в Кремле. Когда возникнет эта Россия и возникнет ли вообще, черт знает, но лучше бы возникла. Все, что ее приближает, должно радовать украинского патриота, которому жалко огромных средств и бесценных жизней, которые сгорают в борьбе с несвободной Россией, которая продыху не дает Украине. Что касается шин и коктейлей Молотова, это полезные вещи в нужное время и нужном месте. Может, еще будут. Или нет.

Кстати, судя по комментариям, тот злосчастный БТР на Майдане сожгло несколько сот тысяч человек, не меньше, а на баррикадах стояли миллионы. Надо ли напоминать, что дела в Киеве обстояли несколько иначе, даже после того, как миллион таки выходил на его улицы?

Выпить следует за свободную Россию, которая так необходима свободной Украине.