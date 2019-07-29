Колонизаторы против негров: как благодаря путинскому скотству у России появился шанс

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

29 июля 2019, 09:09

За ошибками 2011 года последовали тысячи жертв путинской агрессии и террора в Украине, Сирии, России. Сейчас ставки могут быть еще выше.

Протесты в России, Москва 2019
Протесты в Москве 2019: путинские "космонавты" против мирных граждан / Reuters

Обывателям внушают, что в путинской России ничего особенного не происходит; несанкционированные демонстрации, мол, разгоняют во всем мире и полицейские при этом так же немилосердно лупят демонстрантов. В пример приводятся столкновения полиции с "желтыми жилетами" во Франции, леваками в Берлине и т.д.

Все это - стопроцентная ложь. Во-первых, в демократических странах нет такого понятия, как несанкционированный митинг или демонстрация. Я много раз организовывал демонстрации в Берлине. Обращение в полицию носит уведомительный характер. Нужно просто заполнить форму в интернете или позвонить по телефону, чтобы оставить информацию о предстоящем мероприятии и свои контактные данные.

Единственная возможная проблема - наличие аналогичного уведомления от других заявителей на то же место и время. В этом случае полиция просто разводит демонстрации на некоторое расстояние друг от друга.

В демократических странах столкновения демонстрантов с полицией случаются чаще всего в случае, если демонстрация сопряжена с насилием, погромами, посягательством на чужую собственностью, приватные территории и объекты.

Читайте такжеБез шин и коктейлей Молотова не считается, или Чем закончатся протесты в РоссииВ России никаких столкновений демонстрантов с полицией не бывает. Идет охота оснащенных по последнему слову карательной техники "космонавтов" на безоружных и беззащитных граждан, зачастую просто молча прогуливающихся в местах "несанкционированных" акций. Это напоминает не действия европейских полицейских, а, скорее, жестокую охоту колонизаторов-рабовладельцев на негров или индейцев, а то и просто сафари до зубов вооруженных охотников на травоядных антилоп.

Российская политическая история идет словно по заколдованному кругу. Сейчас, благодаря тупости и жестокому скотству путинских властей, она фактически вернулась в декабрь 2011 года. У страны вновь появился хоть какой-то шанс на перемены. Главное - не повторить прошлых ошибок и не упустить его.

Основная угроза сейчас та же, что и тогда, - сговор под вискарь с Кремлем, игра по его сценарию, перевод протестов в разрешенное, контролируемое им русло. Это очевидный путь к поражению.

За ошибками 2011 года последовали тысячи жертв путинской агрессии и террора в Украине, Сирии, России (далее везде?). Сейчас ставки могут быть еще выше.

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