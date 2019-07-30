В топку старые элиты: почему вокруг Зеленского сплотилась вся Украина

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

30 июля 2019, 06:53

Ожидалось, что президенту после выборов потребуются партнеры для формирования коалиции, а сейчас оказалось, что у него даже переизбыток депутатов.

Штаб Зеленского, выборы в Раду 2019
Штаб Зеленского празднует победу на выборах в Раду 2019 / Reuters

Результаты на парламентских выборах большинства политических сил были ожидаемыми, особенно в последнее время. Поэтому большого удивления не было.

Единственный сюрприз - результат Слуги народа по мажоритарке. Если победного результата голосования по партийным спискам можно было ожидать, то победа кандидатов-мажоритарщиков от Слуги народа стала неожиданностью. Люди часто выигрывали в тех округах, где это казалось невозможным.

Оказалось, что у Слуги народа все-таки есть значительный потенциал мотивированного электората, который считает, что они должны добить эту систему, завершить дело - провести третий тур выборов (то есть парламентские выборы) в интересах Зеленского и партии Слуга народа. Поэтому они пришли и проголосовали соответственно.

Читайте такжеВойна и конкуренция: почему Слуга Народа не сможет узурпировать власть, даже если захочетЭто стало неожиданностью, так как считалось, что выборы летом, когда электорат расхоложен, не придет на выборы, поедет отдыхать, не будет задора. Оказалось, что все наоборот - и пыл, и ресурс у партии есть. Тот результат, который получила Слуга народа - возможность формирования однопартийного большинства, и есть самой большой неожиданностью этой электоральной кампании.

По большому счету, сюрпризом стала именно монопартийное большинство. Считалось, что Зеленскому потребуются партнеры для формирования коалиции. А сейчас, после подведения итогов по мажоритарке, мы видим, что у него даже профицит депутатов.

В мажоритарных округах часто выигрывали неизвестные люди от Слуги народа. Если же на мажоритарном округе от партии Зеленского боролась человек известный - хотя бы с каким-то положительным или отрицательный бэкграундом, у нее возникали проблемы с победой. Выигрывали именно неизвестные люди, что называется, no name.

Обратите внимание, что люди от СН, которые имели бэкграунд, проиграли. Например, в Славянске и округах, где победили кандидаты от Голоса или иных политических силах, от партии Зеленского выдвигались люди с сомнительной репутацией. Известные не имели больших шансов на победу. Если же человек был неизвестен, вообще без имени, его шансы сразу же стремительно росли.

Это означает, что украинцы голосовали за партийный бренд Слуга народа, а не за человека. Они инвестировали в этот бренд надежды на быстрые качественные и фундаментальные изменения.

Виталий Кулик, политолог, Директор Центра исследований проблем гражданского общества, для Главреда

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