Оппозиция Зеленскому в Раде вырисовалась вполне отчетливо

Вакарчук и его политсила станут лидером оппозиции в новом созыве Рады / Reuters

Кто будет оппозицией новой власти? Вопрос, с одной стороны, простой. А с другой – не очень.

Если открыть российские СМИ, то там все четко и однозначно – единственная оппозиция в Украине это Оппоплатформа господ Медведчука и Бойко. Если почитать порохоботов, то с оппозицией тоже все ясно – это политсила Петра Порошенко. Но, на самом деле, из обеих партий оппозиция очень так себе.

Оппоплатфома - партия крупного бизнеса. Кто-нибудь видел химкомбинат в оппозиции к власти? Без сомнения, там будут пытаться договариваться с властью, причем чаяния избирателя, конечно же, пойдут в размен самыми первыми. Как это уже было в нынешней Раде.

Читайте такжеДве причины, по которым союз Зеленского и Вакарчука в Раде неизбеженКроме того, против депутатов Оппоплатформы, как и против их коллег из Европейской солидарности власть всегда может открыть массу уголовных дел. Причем абсолютно по делу – представляете, сколько всего можно Столару предъявить?

Но даже если закрыть на все это глаза, то остается один неопровержимый факт – обе "оппозиции" очень нишевые и токсичные. По этой причине никакой угрозой власти они не являются. Такая оппозиция – не кошмар власти, а мечта.

Значит ли это, что оппозиции Зеленскому не будет? Нет, не значит. Оппозиция Зеленскому уже вырисовывается вполне отчетливо – это "Голос" или, точнее, люди, которые за этой "партией" стоят. Вся вот эта околосоросовская тусовка либерал-националистов с отличным медиресурсом и опытом оппозиционной деятельности и будет главной оппозиционной силой страны. Именно с ней власть будет считаться и пытаться договариваться. И именно она, вполне вероятно, и поведет в свое время людей на Майдан против "режима Зеленского".