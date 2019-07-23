"Лебединая песня" Тимошенко и бессмысленность партии Вакарчука: главные итоги выборов в Раду

Партия Слуга народа Зеленского одержала убедительную победу на выборах в Раду 2019 / Reuters

Немножко субъективных итогов выборов:

Слуга народа – на некоторых округах от них победили кандидаты, которых я лично с трудом отличаю от макаки. В феноменальном результате нет никакой заслуги партии или штаба – их всех просто вынесло на гребне волны. Пусть теперь попробуют на ней удержаться.

Опопплатформа – по-моему это поражение. Партия, за которую агитировал лично Путин, набрала весьма скромные 12%. Да, это крупная победа лично Медведчука, все-таки вернувшегося в публичную политику и "сожравшего" ахметовский Оппоблок. Но это поражение тех идей, которые Оппоплатформа представляет. Маргинальная наглухо оппозиционная фракция в 40 человек, включая Столара и Киву – все, к чему свелся "русский мир" в Украине.

Европейская солидарность - взяли "свое", но после абсолютной власти в стране 8% это явно не тот результат, который можно расценить как позитивный.

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Батькивщина - "лебединая песня" Юлии Владимировны вышла так себе. В парламент прошли, да. Но мизерная фракция и отсутствие перспектив серьезного участия во власти не дадут ЮВТ тот "рестарт", который ей нужен. Это очередная ступенька вниз, а не наверх. И, походу, ступенька последняя – дальше уже дно.

Голос – проскочили и ладно. Могли взять больше, если бы не выпустили своего лидера перед камеры, но то такое. Зачем эта "политсила" в парламенте и что она там будет делать я не очень понимаю. Заметно, как бесятся некоторые честные СМИ и все эти люди с хорошими лицами. Они рассчитывали, что Слуга народа будет вынуждена договариваться с их Голосом и они, фактически, въедут во власть на чужом горбу. Уже с идеей "Вакарчук-премьер" даже успели поноситься. А теперь получается, что нафиг никому не нужен ни Вакарчук, ни их 20 депутатов.

Оппоблок – партия, сотворившая чудо. Имея такой финансовый, кадровый и медиаресурс набрать 3,5% это нужно суметь. Снимаю шляпу.

Шарий – молодец. Лично он. Построил за пять лет из себя крутой бренд. Но это все, мне кажется, не совсем про политику. Скорее, про монетизацию трафика.