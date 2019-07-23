"Лебединая песня" Тимошенко и бессмысленность партии Вакарчука: главные итоги выборов в Раду

Вячеслав Чечило

Журналист

23 июля 2019, 09:55

Расчет Голоса на то, что Зеленский будет договариваться с Вакарчуком о премьерстве и делить кресла, провалилась.

Штаб Зеленского, выборы в Раду 2019
Партия Слуга народа Зеленского одержала убедительную победу на выборах в Раду 2019 / Reuters

Немножко субъективных итогов выборов:

Слуга народа – на некоторых округах от них победили кандидаты, которых я лично с трудом отличаю от макаки. В феноменальном результате нет никакой заслуги партии или штаба – их всех просто вынесло на гребне волны. Пусть теперь попробуют на ней удержаться.

Опопплатформа – по-моему это поражение. Партия, за которую агитировал лично Путин, набрала весьма скромные 12%. Да, это крупная победа лично Медведчука, все-таки вернувшегося в публичную политику и "сожравшего" ахметовский Оппоблок. Но это поражение тех идей, которые Оппоплатформа представляет. Маргинальная наглухо оппозиционная фракция в 40 человек, включая Столара и Киву – все, к чему свелся "русский мир" в Украине.

Европейская солидарность - взяли "свое", но после абсолютной власти в стране 8% это явно не тот результат, который можно расценить как позитивный.

Читайте такжеРезультаты выборов: куда делись 25% Порошенко и почему Вакарчук упустил свой шанс

Батькивщина - "лебединая песня" Юлии Владимировны вышла так себе. В парламент прошли, да. Но мизерная фракция и отсутствие перспектив серьезного участия во власти не дадут ЮВТ тот "рестарт", который ей нужен. Это очередная ступенька вниз, а не наверх. И, походу, ступенька последняя – дальше уже дно.

Голос – проскочили и ладно. Могли взять больше, если бы не выпустили своего лидера перед камеры, но то такое. Зачем эта "политсила" в парламенте и что она там будет делать я не очень понимаю. Заметно, как бесятся некоторые честные СМИ и все эти люди с хорошими лицами. Они рассчитывали, что Слуга народа будет вынуждена договариваться с их Голосом и они, фактически, въедут во власть на чужом горбу. Уже с идеей "Вакарчук-премьер" даже успели поноситься. А теперь получается, что нафиг никому не нужен ни Вакарчук, ни их 20 депутатов.

Оппоблок – партия, сотворившая чудо. Имея такой финансовый, кадровый и медиаресурс набрать 3,5% это нужно суметь. Снимаю шляпу.

Шарий – молодец. Лично он. Построил за пять лет из себя крутой бренд. Но это все, мне кажется, не совсем про политику. Скорее, про монетизацию трафика.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Святослав Вакарчук Владимир Зеленский Батькивщина Юлия Тимошенко досрочные выборы выборы в Раду Оппоблок Слуга народа За життя Вячеслав Чечило выборы 2019 досрочные парламентские выборы Анатолий Шарий Оппозиционная платформа - За жизнь партия Голос
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:55
В Слуге народа определились с местными выборами: названа дата
09:55
"Лебединая песня" Тимошенко и бессмысленность партии Вакарчука: главные итоги выборов в Раду мнение
09:44
Зеленский обезглавил семь райгосадминистраций: названа причина Фото
09:32
Разумков рассказал, что ждет боевиков на Донбассе
09:30
"Браво Зеленскому": в Совете Европы оценили результаты парламентских выборов в Украине Видео
09:19
В восьми областях и в Крыму "врежет" непогода — Укргидрометцентр Видео
09:09
Порно по-украински, или Как народ смачно вздрючил старую элиту мнение
08:56
День независимости и мини-отпуск: сколько дней отдыхают украинцы в августе-2019 Видео
08:50
"Замена Путина": политтехнолог раскрыл оптимальный сценарий транзита власти в России
08:30
Курс валют на 23 июля: гривна добивает доллар и евро Видео
08:29
Чат із головою Національного експертно-будівельного альянсу України Віктором Лещинським
08:23
Под Киевом "пьяные в хлам" малолетки колотили медиков, опубликовано видео Видео
08:13
Сокрушительная победа партии Зеленского: что будет дальше мнение
07:50
Порошенко настойчиво зовут на допрос: в ГБР раскрыли детали Видео
07:25
Партия Тимошенко обошла политсилу Порошенко: ЦИК подсчитала более 90% голосов Видео
07:16
"Титьки торчат": полуголая Лобода засветила сокровенное
07:06
"Яркие и интересные": что известно про будущих премьере и спикере Рады
06:51
Зачем Зеленскому местные выборы и когда они состоятся мнение
06:27
Главные именины Ольги в 2019 году: что подарить Олечкам на праздник Видео
06:10
Подорожание неизбежно: стало известно, когда ждать нового роста цен Видео
05:47
"Москит" с Нибиру: пришельцы с планеты смерти испытали ракету над США - уфологи
05:05
Самая модная стрижка осени 2019 – каре с ровным срезом: кому подходит и что делать с челкой Фото
04:47
Звезда Вечернего Квартала снялась совершенно голой
04:32
"Будут устранять любым способом": политолог рассказал, кто будет "мочить" Зеленского в Раде
04:02
"Остальные стесняются": Пара устроила секс-оргию прямо возле ночного клуба - опубликовано видео 18+
03:15
Без вариантов: политолог пояснил, почему теперь ничто не мешает Зе!команде проводить реформы
02:41
Выборы-2019 установили антирекорд по незаконной агитации - КИУ
01:54
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
01:33
Ученые пояснили, как высокое давление связано с потерей памяти
01:14
На соревнованиях по мотокроссу погиб спортсмен
01:09
Диктатор или пожизненный президент: журналист рассказал, как Путин останется у власти Видео
00:44
День Независимости Украины: почему неудачная дата, как остались без парада и будет ли выходной Видео
00:29
Время покувыркаться: ученые выяснили, когда людям лучше всего заниматься сексом
22 июля, понедельник
23:59
Скандал на округе Пашинского: нардеп проигрывает не Слуге народа Видео
23:38
"Решать военным путем": у Жириновского сорвало "крышу" после выборов в Украине
23:15
"Юрку уже поджидали": появились подробности жесткого убийства парня под Киевом
23:02
Как Слуга Народа разрушил совковый Карфаген и что будет построено на месте развалин мнение
22:40
"Не очень трудились": гитарист Кино оценил кавер Metallica Группа Крови Видео
22:16
Адвокат освобожденного Ефремова сообщил о планах подзащитного Видео
21:49
"Это очень личное": журналист рассказал о проблемах с радиацией на АрселорМиттал
21:38
На 12 лет с конфискацией: в ГПУ раскрыли подробности обысков в Кабмине, ГФС и погранслужбе Фото Видео
21:01
"Парадно-феерический формат": глава КИУ оценил новый Избирательный кодекс
20:24
В Санкт-Петербурге зарезали поддерживающую украинских заключенных правозащитницу
20:08
Тарас Чубай и Плач Еремии удивят масштабным концертом в Киеве Видео
19:59
Слуга народа на троне, остальные − свита: в Центризбиркоме обработали более 80% протоколов
19:27
У Зеленского определились с проведением местных выборов Видео
19:13
"Отмыли" миллионы: в НАБУ завели дело из-за растрат средств при строительстве моста Кличко
18:57
"Голосование надежды уставшего народа": в России нашли, как придраться к выборам в Раду Видео
18:50
В Раду проходит самовыдвиженец, подвозивший беркутовцев на Майдан Видео
18:29
Ходячие мертвецы 10 сезон: дата выхода, актеры и официальный трейлер Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять