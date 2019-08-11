Только позитив: почему не стоит бояться полной власти Зеленского и Ко

Рада / УНИАН

То, что команда Зеленского получила всю полноту власти в стране не хорошо и не плохо. Важный момент состоит в том, что при таких условиях им некого будет винить в результатах своей работы, если она окажется неудачной. Не исключено, такое большинство может мобилизовать партию Слуга народа - теперь ее члены не смогут объяснять свои просчеты, ошибки или невыполненную работу происками врагов и тем, что им кто-то мешает или не позволяет делать.

Сейчас у Зеленского есть все: президентская должность, парламент, правительство. Кто может мешать при таких условиях новой команде? Пара мажоритарщиков, которые прошли в новую Раду, ничего не изменит и будут выполнять роль статистов. К ним команде Зеленского придется обратиться только в случае необходимости внесения изменений в Конституцию.

Я не вижу никакой угрозы в большинстве Слуги народа, более того, в этой полноте власти я вижу позитив: не будет распрей внутри властной команды, и народ будет знать, кто ответственен за все то, что будет происходить. Ведь в Украине всегда власть не может нормально работать, потому что занята ссорами, дрязгами, борьбой между ветвями власти. Вспомните хотя бы Тимошенко и Ющенко. Сейчас, по сути, серьезной оппозиции у СН в Раде нет.

Разумеется, новому созыву не стоит забывать, благодаря кому большинство новых депутатов стали, собственно, депутатами. И даже в первом туре президентских выборов за Зеленского голосовали только его сторонники, но во втором – уже не только или не столько за нового президента, сколько против Порошенко.

Если бы во второй тур вместе с Порошенко вышел Бойко, то президентом Украины стал бы Бойко, вышла бы Тимошенко во второй тур - президентом была бы она, вышел бы Гриценко - страну бы возглавил Гриценко, даже если бы вышел Ляшко, на 100% уверен, что и он выиграл бы. У Порошенко не было шансов.

Поэтому вполне справедливо сказал Зеленский во время дебатов Порошенко: "Я - результат ваших ошибок". Ошибок Порошенко наделал много. И потому предыдущий парламент, который также был целиком подконтролен Порошенко, ушел в историю с нулевым рейтингом. Зеленскому стоит помнить об этом, потому что если и новые депутаты будут работать по старинке, они имеют все шансы повторить судьбу своих предшественников.