Почему парламент умер

Верховная Рада умерла давно/ Фото: УНИАН

Сейчас общественность стонет о том, что на наших глазах умирает парламентаризм. Так он давно умер. Депутаты, что при Викторе Януковиче, что при Петре Порошенко, что сейчас, голосовали в большинстве случаев исходя из принятых несколькими людьми решений.

Вот и сейчас, в Раду зашло много продвинутых и современных людей. Однако, они послушно штампуют законы. Почему штампуют? Кто их заставляет? Неужто страх потерять мандат, который многим достался на халяву? Получается, что мандат настолько важен, как и фиктивный статус "общественного признания", что люди готовы становиться безропотными винтиками государственной машины. И в этом вся суть социальных отношений в Украине, которые своими корнями уходят еще в византийщину.

Читайте такжеБудут лупить: почему новая Рада неизбежно ополчится против ЗеленскогоВ Украине люди очень любят пышную форму, которая часто скрывает гнилое нутро. Из этого вытекает еще одно следствие - болтовня о свободолюбии украинцев является преувеличением.

Последние данные "Рейтинга" показывают, что население в основной массе радостно встречает процесс инвалидизации Рады. Потому что общество само является инвалидом после долгих десятилетий советских экспериментов, которые были продолжены украино-советским экспериментом Второй Украинской республики.

Поэтому парламентаризм в Украине умер. Парламентаризм в Украине не смог решить ни одной стратегической цели страны. Вся функция парламентариев за последние 15 лет, свелась к тому, чтобы голосовать за решения ФПГ и бегать по телеканалам и светить таблом, поливая друг друга говном.

Поэтому общество-инвалид радостно встречает весть о том, что Рада штампует законы. В его глазах поставленный раком парламент является формой оптимизации ненужных затрат. Собственно говоря, отсюда до вывода, что парламент вообще не нужен, всего один шаг. Так наш брюмер не за горами.