Крепостное право для бизнеса: как Украина проходит точку невозврата

Андрей Головачев

политический эксперт

15 сентября 2019, 09:44

Почему наш парламент - жалкая калька западных институтов, абсолютно бессмысленная и бесполезная для общества, и кто в этом виноват.

Верховная Рада
Верховная Рада / Фото: УНИАН

Проголосованный послушными идиотами из фракции СН законопроект № 1210 уже вызвал бурю возмущений среди предпринимателей и бизнесменов. Законопроект ужасен и, по сути, приведет к тому, что через год еще 300-400 тыс. представителей малого бизнеса свернут свою активность и пополнят и без того многочисленную армию заробитчан. А представители малого бизнеса - это самый ценный актив украинской экономики, это самые предприимчивые люди, типичные self-made, которые выживают несмотря на все препоны государства.

Но давайте рассмотрим пока лишь одну инновацию законопроекта, которая предлагает освободить налогового инспектора от персональной ответственности за то, что он пишет в Акте. Не усилить ответственность, не ужесточить ее за нанесенный урон, а именно полностью освободить от какой-либо ответственности за его действия!

По сути предлагается ввести крепостное право для бизнеса, поставив его полностью в бесправное положение перед государственной машиной. Совершенно очевидно, что данную норму протащило в законопроект налоговое ведомство, а болваны из СН послушно ее проголосовали, не читая.

О чем это говорит? Только об одном: украинская ВР не является парламентом в западном понимании этого термина.

Читайте такжеЗаконопроект №1210: грозит ли Украине налоговый рэкет и потеря тысяч рабочих местИсторически в Европе парламент возник как инструмент защиты общества от беспредела власти. Именно для того чтобы обуздать произвол чиновников западные общества стали создавать политические партии, парламент и постепенно взяли контроль над исполнительной властью, тем самым обезопасив себя.

Вывод: парламент - это политический и представительский орган гражданского общества, созданный для защиты этого общества от произвола исполнительной власти.

Но в Украине все поставлено с ног на голову. Наша ВР - это представительский орган... государства. Не гражданского общества, а исполнительной власти. Именно по этой причине все законопроекты у нас готовит исполнительная власть и принуждает депутатов за них голосовать. Если депутаты не видят в законопроектах угроз лично для себя, то они всегда поддерживают законопроекты, которые требуют от них различные ведомства.

ВР - это не представительский орган общества, а обычный придаток государства, его продолжение, созданный для обслуживания интересов государства. Ну, в самом деле, в стране около 5 млн представителей малого и среднего бизнеса, но их интересы НИКАК не представлены в ВР, которая с легкостью принимает норму о крепостном праве для них. Абсурд!

Однако, у меня нет претензий собственно к ВР. Она такова лишь потому, что украинский малый и средний бизнес категорически отказывается солидаризироваться и создавать реальные политические партии для своего представительства в ВР.

Они сами виноваты, что ведут себя наивно и безответственно. Даже если бы каждый представитель малого и среднего бизнеса сбросился бы по 100 дол в месяц, то в год их партия получила бы финансирование в 6 млрд долл! Ни один олигарх, ни одно государство не могло бы противостоять такой силе и таким деньгам!

Но малый и средний бизнес на удивление пассивен и политически инфантилен. Он стонет, но ничего не предпринимает, позволяя нагибать себя и ощипывать как угодно.

Читайте такжеПочему Украина еще долго будет оставаться беднейшей страной ЕвропыПольза от прихода к власти Зеленского и его послушных болванчиков из СН заключается как раз в том, что они очень наглядно продемонстрировали абсолютную бессмысленность и бесполезность для общества в наших условиях такого органа как ВР. Она лишь имитирует европейский парламент, являясь по существу послушным органом бюрократии. Зеленский возглавляет бюрократию, возглавляет исполнительную ветку власти, а СН послушно ему подчиняются, потому что не имеют никакого отношения к обществу. Бюрократия реализует свои интересы от имени Зеленского, используя его авторитет, базирующийся на популизме. А чтобы болванчики хорошо это запомнили Зеленский и бюрократия всячески пытаются взять полный контроль над ними, угрожая изгнанием за любые отступления от "фракционной дисциплины".

Читайте такжеЦена будущего Украины - 600 млрд долларовНи Зеленский, ни тем более слуги народные не принесут никакого улучшения Украине, именно потому что все они, осознанно или неосознанно, - работают на интересы национальной или западной бюрократии, но не на украинское общество. И скоро общество это осознает.

Проблема, однако, в другом. Она заключается в ответе на вопрос:

Когда украинское общество, и в первую очередь малый и средний бизнес, наконец, перестанут искать героя -спасителя, слуг или рабов народа, а начнут создавать свои политические партии, которые превратят нашу ВР из органа бюрократии в представительский орган общества? Или, проще, когда общество, наконец, политически повзрослеет?

Вопрос не праздный. Социально-политическая ситуация в стране ухудшается столь стремительно, что если в течении 8-10 лет общество не проснется, то Украина пройдет свою точку невозврата. Мирных путей решения накопившихся проблем уже не будет. Начнутся классовые разборки.

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