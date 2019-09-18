Оправданы ли надежды украинцев на светлое будущее

Ждет ли украинцев светлое будущее / "Укринформ"

Не давая времени опомниться злопыхателям из окружения потерпевшего сокрушительное поражение на президентских выборах Петра Порошенко, команда, ведомая новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, что называется, сходу ринулась в бой. И уже достигла некоторых успехов, воплощая в реальные дела благие намерения, задекларированные ещё на этапе обретения властных полномочий. Не всё идёт гладко, есть спорные моменты, вызывающие оправданную критику, как, например, в вопросе о целесообразности отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Тем не менее – работа в структурах государственной власти закипела, и это главное.

Грандиозным успехом явилось долгожданное возвращение домой из российской неволи тридцати пяти украинских патриотов, в том числе двадцати двух моряков и двух офицеров СБУ. Их, как считают многие аналитики, коварный Порошенко отправил на заклание россиянам при выполнении чрезвычайно рискованного задания по переходу украинских военных судов из Чёрного моря в Азовское. Цель той подставы очевидна – ценой их свободы, а возможно и жизни продлить своё пребывание на президентском посту за счёт последующего введения на значительный период военного положения в стране.

Читайте такжеПлохой и еще хуже: два выхода из донбасской кровавой баниОбозначив основные вехи на пути грядущих преобразований, президент Зеленский в число приоритетов на первое место поставил возвращение в лоно неньки Украины территорий, отторгнутых агрессивным соседом. Я же считаю эти намерения несбыточными в обозримом будущем и вот почему…

Реалии таковы, что путинский режим, являя миру худший вариант государственного устройства по образцу большевистской тирании, представляет собой причудливый сплав в котором, образно выражаясь, основные химические элементы – это преступные организации и кланы, сцементированные агентами имеющих дурную славу российских спецслужб, устремлениями которых всегда было завоевание мирового господства. Следуя постулату о цикличности глобальных процессов, логично предположить, что возглавляемая мистером Пу ОПГ имеет в этом отношении далеко простирающиеся амбиции. Как говорили древние – ничто не ново под луной.

Ну и средства реализации преступных замыслов остались прежними – гонка вооружений и подрывная работа на территории других государств. А прежде, чем идти на серьёзное дело, "пацаны" тренируются на тех, кто не может себя защитить или оказать достойное сопротивление. Отсюда возникновение логического ряда – провокации сепаратистских устремлений и вооружённых конфликтов в Приднестровье, Карабахе, Абхазии, Южной Осетии и других регионах.

Не миновала горькая чаша и Украину, которой была уготована роль, если пользоваться сленгом уголовного мира, долгоиграющего "терпилы" в очередном витке противостояния России и коллективного Запада. Поэтому Кремль быстрее отдаст Китаю Приморье и Восточную Сибирь (что, собственно говоря, уже происходит), чем вернёт Крым и ОРДЛО Украине. Ведь вовсе не для того Россия потратила многие миллиарды долларов, чтобы улучшить жизнь крымчан, а для создания дополнительной милитарной инфраструктуры на своём южном фланге, в результате чего Крым был превращён в непотопляемый авианосец с колоссальным арсеналом наступательных вооружений и теперь является дестабилизирующим фактором на Средиземно-Черноморском театре.

Что касается ОРДЛО, то этому региону на долгие годы уготована роль очага тлеющего противостояния, что вполне устраивает Кремль поскольку страны, на территории которых ведутся боевые действия, не имеют перспектив вступления в НАТО и Евросоюз. Вот почему, перефразируя известное выражение, – с таким соседом, как путинская Россия, Украине и врагов не надо.