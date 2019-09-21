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"Классический набор" и компромат на Байдена: о чем поговорят Зеленский и Трамп

Илья Куса

Эксперт по международным отношениям Украинского института будущего

21 сентября 2019, 07:10

Главная задача Зеленского как нового президента Украины - вернуть доверие США.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Главный риск переговоров в том, что Трамп может склонять Зеленского к поиску компромата на своего оппонента - Джо Байдена/ Главред

На следующей неделе Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН.

С американцами всегда обсуждают одно и то же из года в год – Донбасс, Крым, санкции, кредиты, военную помощь и энергетику.

Конечно, есть сложности с вопросом Донбасса, так как я пока не уверен насчет позиции, которую занимают США касаемо формулы Штайнмайера и нормандских переговоров. Насколько я знаю, они не слишком в них погружены и занимаются больше внутренней повесткой дня. И вопрос в том, что, если они соглашаются с тем, что нам навязывают Россия и Европа, у нас возникают большие проблемы, так как США – единственный способ перебить этот тренд на навязывание формулы, которая нам невыгодна.  

Что касается вопроса санкций, которые также входят в "классический набор", то нам необходимо смириться с тем, что их не будут усиливать. И этот факт тоже нужно признать.

Читайте такжеОтношения с Трампом превратились в головоломку для ЗеленскогоВ любом случае, Зеленский и Трамп будут поднимать эти вопросы, без них нельзя. Но кроме этого, хотелось бы ожидать поднятия вопроса о строительства нефтеперерабатывающих заводов в Украине – нам нужны два или три, так как один Кременчугский, который у нас есть, не выдерживает нагрузки. И, насколько я знаю, американцы ранее были заинтересованы в таком вложении средств. Насколько сейчас это актуально – опять-таки, это вопрос переговоров.

Второй вопрос, обсуждения которого я бы ожидал – вопрос инвестиций. Потому наша инвестиционная политика за последние пять лет провалилась и ее теперь нужно запускать заново. И у Владимира Зеленского будет шанс это сделать, так как у него, как у нового президента есть миссия восстановить к нам доверие. Сейчас главная проблема наших с американцами отношений в том, что у нас не хватает доверия. То есть они нам просто не верят и это серьезно мешает в заключении различных долгосрочных и больших договоров – сейчас множество контрактов и договоров с Украиной либо тактические, рассчитанные на год-два, либо они не очень большие.

Например, договор о военной помощи Украине на сегодня - 250 миллионов долларов. Это мизер для США, и, если посмотреть на объемы военной помощи, которую они оказывают другим странам, то мы окажемся где-то на последних местах. Причем помощь Украине от США даже меньше, чем Мозамбику или Сомали.

Читайте такжеЗеленский рискует стать врагом одновременно и Путина, и ТрампаТут же можно вспомнить и передачу Украине джавеллинов, которые США отдавали крайне неохотно, под определенные условия с оговоркой не особо активно использовать их на фронте, чтобы они не попали к врагу.

Потому, соответственно, миссией Зеленского будет возобновить к нам доверие, зацементировать определенный положительный образ Украины в глазах американского президента, его команды и самое важное – Конгресса. Поскольку президент – фигура временная ввиду того, что в следующем году в США выборы, а вот лояльность Конгресса нам важна. Ведь именно он принимает решение по той или иной программе помощи.

И единственный вопрос, который не хотелось бы поднимать – поиск компроматов. Ведь ни для кого не секрет, что США в рамках переговоров будут пытаться склонить наше руководство к тому, чтобы мы помогли Трампу получить компромат на его главного оппонента на выборах - Джо Байдена - через открытие нового уголовного дела против компании Burisma украинского экс-министра Злочевского, где работал сын Байдена.

Читайте такжеИскра между Зеленским и Трампом: чего ждать от первого визита президента в СШАСейчас это опасно и для нас нежелательно, чтобы Украину ассоциировали со страной-источником компроматов на различных политиков и кандидатов. Тем более, что ранее мы уже "светились" с "черной бухгалтерией Партии Регионов" и сейчас нет точной уверенности в том, что Трамп снова может победить, ведь если верить последней социологии, он отстает от Байдена на 15 пунктов, не говоря уже о других кандидатах. В любом случае, Украина не должна вклиниваться в политические маневры, так как мы можем получить точно такую же ситуацию, как и в 2016 году, когда недальновидно поддержали публично Хиллари Клинтон, а победил Трамп. И это главный риск, который я вижу в визите.

Илья Куса, Эксперт по международным отношениям Украинского института будущего, специально для Главреда

Донбасс США Владимир Зеленский Дональд Трамп санкции США Джо Байден Украина формула Штайнмайера
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