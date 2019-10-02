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Формула Штайнмайера: стоит ли кричать о "зраде"

Илья Куса

Эксперт по международным отношениям Украинского института будущего

2 октября 2019, 07:46

Пять лет мы не замечали, что уже проиграли, потому что было удобно строить мыльные пузыри и воздушные замки.

Донбасс, Украина
Украина подписала формулу Штайнмайера

Пока нет текста закона о выборах и не выполнены остальные пункты Минска, говорить не о чем. Можно разводить "зраду", можно "перемогу", сути не меняет. Вчера ничего апокалиптического не произошло. Однозначные выводы делать рано. Можете меня ненавидеть за это.

Да, максимально хреновая коммуникация власти с обществом. Просто овер-неудачная. Total shit. Как и было до этого все 28 лет независимости.

Да, СМИ раздули из "формулы Штайнмайера" чуть ли не Мюнхенский сговор, некоторые чисто из политических интересов. Что поделаешь, такая страна, такие СМИ и, соответственно, такие проблемы.

Читайте такжеОтложенная капитуляция: есть ли "зрада" в формуле ШтайнмайераДа, общество мега-поляризованное, накрученное и наэлектризованное в атмосфере тотального недоверия к властям. Ну, таке життя.

Да, русские делают вид, что ликуют и радуются, будто бы они сегодня победили. И все ссылаются на них, мол, смотрите, точно ж "зрада". Ну что я могу сказать. Меньше читайте на ночь "советских газет" и проверяйте инфу из других источников.

Да, мы полностью проиграли русским информационную борьбу. Ещё в 2014 году. Поэтому мы до сих пор на самом деле живём в российском информационном пространстве. Просто не замечаем этого. И поэтому они более оперативны и агрессивны в подаче информации.Но нет, сегодня никакой "капитуляции" не произошло. Мы подписали некий документ, который можно трактовать по-разному и который имеет десятки сценариев реализации. Нет, мы никого не "слили". В процессе реализации Минских соглашений (и даже самой "формулы Штайнмайера") заложено столько всяких возможностей "выпетлять" или всё развалить, что это просто ненадёжный карточный домик.

Читайте такжеПочему Украине нельзя соглашаться на формулу ШтайнмайераДа, стратегически, это может оказаться поражением. Но это произошло не сейчас, а в 2015-16 году. Мы были обречены следовать по этому пути. И нет смысла меряться достоинствами и сравнивать, кто больше виноват в этом. Это оперативная реальность, в которой мы живём. Пять лет мы её не замечали, потому что было удобно строить мыльные пузыри и воздушные замки. Ну, извините, реальная политика устроена не так.

Ещё раз: пока нет текста закона, нет текста "формулы", нет решения "Нормандской четвёрки" и нет никакой дорожной карты урегулирования (а значит, мы не знаем, кто и как на нас будет давить, если будет), кричать "победа" или "зрада" нет смысла.

Донбасс Илья Куса формула Штайнмайера
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