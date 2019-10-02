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Вынужденная капитуляция: как Зеленскому приходится разгребать "наследство" Порошенко

Кость Бондаренко

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк

2 октября 2019, 11:40

Мы должны не посыпать голову пеплом, а думать о том, как нивелировать формулу Штайнмайера через десять лет и превратить поражение в победу.

Крым, Донбасс, война
По словам Константина Бондаренко, согласие Украины на формулу Штайнмайера – это вынужденная капитуляция

Согласие Украины на формулу Штайнмайера было ожидаемым. И уже в середине октября на встрече "нормандской четверки" Украина получит благословение от всех остальных участников переговорного процесса. Тем более, если судить по итогам поездки Зеленского в США, Штаты тоже дали свое добро на реализацию этой формулы.

То есть на сегодняшний день нет внешних игроков, которые могли бы поддержать противников формулы Штайнмайера.

Можно прогнозировать, что в Украине будут выступления, инспирированные Петром Порошенко, недовольных этим решением власти.

Но нужно говорить откровенно: любой Майдан нуждается в финансовой поддержке. И в 2004, и в 2013-2014 годах Майданы получали серьезную внешнюю подпитку. На сегодняшний день такой внешней поддержки нет, в том числе финансовой. А Порошенко сейчас меньше всего похож на человека, который будет тратить свои деньги на Майдан. Он вообще не тот человек, который любит тратить деньги...

Читайте такжеФормула Штайнмайера: зло, которое осталось от ПорошенкоДругих заинтересованных в акциях протеста нет. Разве что некоторые политические силы могут просто-напросто продвигать свои политические интересы под видом обеспокоенности формулой Штайнмайера. Не более того. Потому те, кто сегодня призывают выйти на Майдан, просто спекулируют на формуле Штайнмайера, хотя сами же на ее в свое время (а именно – в 2016 году) соглашались.

Корме того, я просто не верю в Майдан-3. Ведь новая украинская власть – это не Янукович, который спокойно наблюдал, как его сносят. Нынешняя власть научена опытом 2014 года, а, значит, будет защищаться. И защищаться довольно жестко.

Если же говорить о последствиях согласия на формулу Штайнмайера, то, к сожалению, Украина капитулирует. Выбранный путь действительно является капитуляцией. Это – вариант Дейтонского соглашения 1995 года, которое подписали в Дейтоне (штат Огайо) стороны противостояния в Боснии и Герцеговине под диктатом Запада. Тогда Запад разработал формулу, по которой фактически Босния и Герцеговина стала конфедерацией. И до сих пор Босния и Герцеговина пребывает под внешним управлением. При этом на протяжении последних 25 лет там вроде бы и есть мир, но весьма призрачный. Хотя при этом там призывают вступать в НАТО и ЕС, но, по сути, сохраняется "замороженный" конфликт.

Запад очень заинтересован в том, чтобы "разморозить" отношения с Россией, а Украина ему в этом мешает. Если в 2014-2015 гг. у Украины был большой кредит доверия со стороны Запада, то на сегодняшний день его нет, он был полностью растрачен.

Украина стала страной-парией в Европе и в мире. У нас сейчас нет настоящих союзников, готовых нас поддержать. У нас нет внешней поддержки в целом. И в этом – вина режима Порошенко, который умудрился рассориться со всеми государствами и продемонстрировать такой уровень коррупции и недоговороспособности, что сегодня мы вынуждены просто пожинать плоды деяний Порошенко.

Читайте такжеФормула Штайнмайера: стоит ли кричать о "зраде"Так что Украина – в чрезвычайно сложной ситуации. А Запад относится к Украине с позиции "проблемы техасцев – это только проблемы техасцев". Украине не на кого опереться, поэтому нынешняя капитуляция – вынужденная.

Однако любой проигрыш – временный, поскольку он способен мобилизовать внутренние силы и резервы для реванша. Поэтому нужно думать не о том, как "посыпать голову пеплом", а о том, что нужно сделать, чтобы через десять лет формула Штайнмайера была полностью нивелирована, и Украина сумела поражение превратить в победу.

Константин Бондаренко, политолог и историк, директор Института украинской политики, специально для Главреда

Донбасс Россия война Запад Петр Порошенко капитуляция Кость Бондаренко ОРДЛО Константин Бондаренко формула Штайнмайера
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